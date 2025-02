Dauerhaft unter 10 Euro: Diese Flatrate beinhaltet alles

Kurz vor Weihnachten hatte 1&1 – begleitet von einer massiven Werbekampagne – seine neuen Unlimited-Flatrate-Tarife eingeführt. In drei Preisstufen bot das Unternehmen den Kunden nicht nur eine Telefon- und SMS-Flatrate im eigenen, gerade entstehenden Netz an. Die Tarife beinhalteten auch eine Datenflatrate mit bis zu 50, 100 oder 300 Mbit/s. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung zum Handy richtete sich nach dem Preis: Er lag bei 9,99, 19,99 oder 29,99 Euro pro Monat. Das bedeutete: Die Schallmauer von 10 Euro für eine Handy-Datenflatrate war gefallen. Doch nur wenige Wochen später kassierte 1&1 diesen Tarif über Nacht ein und verschlechterte ihn deutlich.

Flatrate-Angebot wurde zwischenzeitlich verschlechtert

Das allerdings kam bei den Kunden offenbar nicht gut an. „1&1 passt sein innovatives Tarifangebot kontinuierlich an sich verändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse an“, teilte uns jetzt eine Sprecherin des Unternehmens mit und verwies darauf, dass das alte Tarifschema nun wieder gilt.

Der Tarif All-Net-Flat Unlimited S on demand ist nun wieder für 9,99 Euro zu haben. Hier bekommst du für dauerhaft unter 10 Euro eine 50 Mbit/s-LTE- und 5G-Flatrate sowie eine pauschale Abrechnung für Telefonate und SMS. Der Tarif hat nur einen kleinen Haken, weswegen er von anderen Medien auch als Schikane-Tarif bezeichnet wird: Ab einem monatlichen Datenvolumen von 50 GB musst du dir zusätzliches Datenvolumen nachbuchen. Das erfolgt kostenfrei – allerdings nur in 1 GB-Häppchen. Für wahre Power-User ist der Tarif daher tatsächlich nicht geeignet. Das ergibt sich allerdings auch schon aus dem niedrigen Preis von unter 10 Euro.

Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. Willst du dich nicht so lange an 1&1 binden, so kannst du den Tarif auch ohne feste Laufzeit abschließen, zahlst dann aber monatlich 12,99 Euro.

Die Tarife im Überblick

Stand: 11.02.2025 1&1 Unlimited S 1&1 Unlimited M 1&1 Unlimited L Datenvolumen Flatrate Flatrate Flatrate 1-GB-Nachbuchung kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch kostenlos, ab 50 GB Verbrauch maximaler Downstream 50 MBit/s 100 MBit/s 300 Mbit/s maximaler Upstream 25 MBit/s 50 MBit/s 50 Mbit/s Netze 1&1 (Vodafone National Roaming), LTE & 5G 1&1 (Vodafone National Roaming), LTE & 5G 1&1 (Vodafone National Roaming), LTE & 5G Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming 20 GB enthalten (Fair Use) 40 GB enthalten (Fair Use) 80 GB enthalten (Fair Use) Grundkosten 9,99 Euro (12,99 Euro bei 1 Monat Laufzeit) 19,99 Euro 29,99 Euro Neukundenpromotion (nur bei 24 Monaten Laufzeit) – 3 Monate je 9,99 Euro 3 Monate je 9,99 Euro Einrichtungspreis 39,90 Euro 39,90 Euro 39,90 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat hier buchen hier buchen hier buchen

1&1 war lange Zeit als reiner Provider tätig. Seit Dezember 2023 betreibt der Anbieter mit Sitz in Montabaur sein eigenes Mobilfunknetz als Alternative zu den Netzen von Telekom, Vodafone und O2. Die Anzahl der eigenen Sendemasten ist aber – vor allem im Vergleich zu den etablierten Anbietern – noch überschaubar. Dort, wo 1&1 keine eigenen Sendemasten hat, greift man im National Roaming auf das Netz von Vodafone zurück. Für dich als Kunde macht es keinen tariflichen Unterschied, in welchem Netz sich dein Handy einbucht.

