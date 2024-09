Das ist der kleinste Saugroboter der Welt

Der kleinste Saugroboter der Welt stammt von SwitchBot. Der Hersteller ist für seine smarten Vorhänge bekannt und hat noch viele weitere Smart-Home-Gadgets im Angebot. Dazu zählt auch der neue „Mini Robot Vacuum K10+ Pro“ – der kleinste Saugroboter der Welt.

SwitchBot K10+ Pro vorgestellt

Ein gewöhnlicher Saugroboter misst ungefähr 35 Zentimeter im Durchmesser. Diese Größe hat sich als Quasi-Standard durchgesetzt und unterscheidet sich zwischen den bekannten Herstellern wie Roborock, Ecovacs oder iRobot kaum. Doch der neue SwitchBot K10+ Pro ist ganze 10 Zentimeter kleiner und misst gerade einmal 24,8 Zentimeter.

Trotz des kleinen Formats bekommst du hier einen vollwertigen Saugroboter mit 3000 Pascal Saugstärke und einer hochwertigen Bodenrolle aus Silikon-Lamellen. Die Navigation erfolgt via Laser und in der Software ist es sogar möglich Karten für mehrere Etagen einzuspeichern.

Switchbot K10+ Pro beim Reinigen

Optional ist eine Station für die automatische Entleerung des Staubbehälters erhältlich. Eine Wischfunktion ist vorhanden, wirkt in einem ersten Eindruck auf der Messe jedoch eher minimalistisch. So befeuchtet der Saugroboter kleine Einweg-Tücher und zieht diese hinter sich her. Mit hartnäckigen Flecken wird eine solche Technik kaum fertig.

Apple-Nutzer dürfen sich zudem über ein Highlight in der Software freuen. Zusammen mit dem Smart-Home-Hub von SwitchBot ist der Mini-Saugroboter das erste Modell auf dem Markt mit HomeKit-Unterstützung. So kannst du deinen Saugroboter direkt über die Apple Home App steuern. Dies funktioniert erst ab iOS 18, welches in wenigen Tagen als Update bereitsteht.

Was bringt ein Mini-Saugroboter?

Im Gegensatz zu Smartphones oder Notebooks, die man ständig mit sich herumträgt, bleibt der Saugroboter stets zu Hause. Spielt da die Größe überhaupt eine Rolle? Diese Frage habe ich auch dem Experten von SwitchBot auf dem Messestand gestellt. Der größte Vorteil der kleinen Bauform liege darin, dass der Saugroboter so mehr Ecken der Wohnung erreichen kann. Während viele gewöhnliche Saugroboter unter Hindernissen wie Stühlen nicht reinigen können, passt der kleine SwitchBot K10+ Pro mühelos zwischen den Stuhlbeinen hindurch und kann so auch dort reinigen. Auch benötigen Roboter und Station schlichtweg weniger Platz, was gerade in kleinen Apartments von Vorteil ist.