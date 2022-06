SwitchBot: Diese drei Gadgets bringen dein Smart Home aufs nächste Level

Das Unternehmen SwitchBot wurde 2016 gegründet und hat sich seither zum Ziel gesetzt, das Leben durch Automationen zu Hause zu erleichtern. Seither hat das Unternehmen zahlreiche Smart-Home-Produkte auf den Markt gebracht und verkauft sie weltweit. Heute stellen wir dir drei coole Gadgets vor, mit denen du dein Zuhause smart machst: SwitchBot Curtain, SwitchBot Bot und SwitchBot Pan/Tilt Cam.

SwitchBot Curtain: Mach deine Vorhänge smart

Schauen wir uns als Erstes das Gadget SwitchBot Curtain an. Hierbei handelt es sich um ein kleines Gerät, mit dem du Vorhänge und Gardinen smart machst. Wie das gehen soll? In dem Gadget sind ein Motor und ein Akku sowie Rollen verbaut – so hängst du das kleine Gerät in die Gardinenstange oder Vorhangschiene. Je nachdem, welchen Aufsatz du beim Kauf auswählst, passt das Gerät zu dem jeweils von dir genutzten Vorhangsystem.

Per App lässt es sich nun so steuern, dass es deinen Vorhang auf- oder zuzieht. So musst du nie wieder vom Sofa oder Bett aufstehen, um deine Fenster abzudunkeln oder Licht hereinzulassen. Die Installation soll laut SwitchBot in nur 30 Sekunden erledigt sein. Der Kostenpunkt für ein Gerät liegt bei 85 Euro, kaufst du ein 2er-Pack, liegst du bei 144 Euro. Gibst du im Kaufvorgang den Code „35PRIMEZB“ ein, bekommst du 5 Prozent Rabatt auf deinen Einkauf.

SwitchBot Bot: Kaffeemaschine, Waschmaschine oder Lichtschalter aus der Ferne steuern

Ein zweites cooles Gadget ist SwitchBot Bot. Das ist ein kleines elektronisches Kästchen mit einem beweglichen Taster. Es lässt sich per Klebfläche flexibel auf verschiedene Oberflächen anbringen und kann jegliche Knöpfe aus der Ferne per App ein- und ausschalten. So lässt sich der SwitchBot Bot beispielsweise an einem Lichtschalter anbringen und du kannst ihn sozusagen aus der Ferne betätigen. Oder: Du bringst den SwitchBot Bot an deiner Kaffeemaschine an und stellst eine bestimmte Uhrzeit ein, zu der das Gerät dir einen frischen Kaffee aufbrühen soll. Dasselbe funktioniert zum Beispiel auch mit deiner Waschmaschine.

Das Gadget ist zwar nicht mit smarten Haushaltsgeräten zu vergleichen, da du die Geräte vorab entsprechend einstellen musst, sodass sie nur noch eingeschaltet werden müssen. Der Vorteil ist jedoch ganz klar: Du kannst deine bisherigen Geräte weiterverwenden und es entstehen keine hohen Kosten. Ein SwitchBot Bot kostet 29,99 Euro, für ein 2er-Set zahlst du 50,98 Euro. Gibst du den Code „35PRIMEZB“ ein, bekommst du 5 Prozent Rabatt.

Smarte Sicherheitskamera mit Nachtsicht

Nummer drei im Bunde ist die SwitchBot Pan/Tilt Cam. Das ist eine smarte Sicherheitskamera für Innenräume. Sie lässt sich aus der Ferne per App um 360 Grad drehen und um 115 Grad neigen, damit du jede Ecke deines Zuhauses beobachten kannst. Außerdem ist sie mit einer Tracking-Technologie ausgestattet, durch die die Kameralinse beispielsweise dein Haustier in deinen vier Wänden automatisch verfolgen kann. Per Lautsprecher lässt sich außerdem mit Menschen und Haustieren aus der Ferne kommunizieren. Die Kamera bekommst du für regulär 29,99 Euro. 5 Prozent Rabatt gibt’s auch hier mit dem Code „35PRIMEZB“.