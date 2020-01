Neue Smartphones auf der CES?

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren das Gerücht, Samsung stelle sein neues Galaxy S – in diesem Fall also das Galaxy S11 – zur Abwechslung mal auf der CES vor. Das wird auch in diesem Jahr nicht passieren. Die CES nutzt Samsung eher als reine Ausstellungsmaschinerie und zur Vorstellung von Fernsehern oder weißer Ware. Auch die anderen bekannten Hersteller nutzen die CES meist nicht für neue Smartphones. Dieses Jahr hat OnePlus immerhin etwas in der Art angekündigt. Das OnePlus Concept Phone soll gezeigt werden. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, sehen wir in Las Vegas aber wohl kein Handy, das noch Anfang 2020 zu kaufen sein wird.

Apple, Huawei und Co. sind in verschiedenen Formen auf der Messe vertreten – mal mit eigenem Stand und mal mit Rednerbeiträgen auf Keynotes und Vorträgen. Hardware wird hier aber nicht erwartet.

Alle News zur CES gibt’s hier in unserem Hub, dort kannst du auch nochmal nachlesen, was 2019 auf der Messe so angesagt war:

PlayStation 5, Xbox Series X?

Microsoft hat seine Xbox Series X bereits gezeigt, Sony die PlayStation 5 für Ende 2020 zumindest angekündigt. Auf der CES könnte es weitere versteckte Blicke auf die Konsolen geben. Vor allem der neue Sony-Controller soll Maßstäbe setzen. Vielleicht sagt Sony hierzu auf der CES schon mehr.

Smart Home: So vielfältig, wie die Messe selbst

Das vernetzte Zuhause, Geräte, die via Internet immer verbunden und steuerbar sind. Das ist mittlerweile das Kerngeschäft der CES geworden und so dürfte es uns nicht verwundern, wenn die Messe in Las Vegas zahlreiche Neuvorstellungen aus den Bereichen Kameras, Sensoren, Licht, smarte Backöfen, Rollläden, Staubsaugerroboter und noch viel mehr zu bieten hat.

Mobilität, Verkehr und mehr

Ja, die CES wird auch als Automesse immer wichtiger. Die großen Hersteller sind dort vertreten, zeigen Technologien, Entwicklungen aber auch ganz neue Modelle. Vor allem das vernetzte und im nächsten Schritt auch autonome Fahren spielen auf der CES zuletzt eine große Rolle. Auch 2020 dürfte es hier neue Demos, Vorführungen und Weiterentwicklungen zu bestaunen geben. Nicht nur deshalb sind neben Firmen wie Mercedes und Co. auch Zulieferer und Forschungsunternehmen, wie ZF Friedrichshafen, Schaeffler oder Continental stets auf der CES in Las Vegas vertreten.

Die CES – immer ein Indikator

Auch wenn die Bedeutung der Messe abzunehmen scheint – gerade in den 2000er-Jahren war die CES eine große Nummer mit Microsoft als einem Hauptakteur – ist sie immer noch ein wichtiger Termin. Insbesondere durch die kalendarische Lage im Januar ist die CES ein Indikator für das, was im Laufe des dann noch sehr jungen Jahres folgt. Sie gibt Hinweise darauf, welche Trends die Branche der Unterhaltungselektronik kurzfristig setzt, aber auch, was langfristig in der Pipeline steht.