Canon hebelt Kopierschutz bei Druckerpatronen eigenständig aus – das ist der Grund

Die weltweite Chipkrise hält unter anderem auch Deutschland bereits seit vielen Monaten im eisernen Griff. Die Folgen für Verbraucher machen sich unter anderem in einer Knappheit von Spielekonsolen und Prozessoren bemerkbar. Zudem scheint der Android-typische Preisverfall teilweise ausgesetzt zu haben, sodass viele Smartphones kostentechnisch auch nach längerer Zeit in der Nähe der unverbindlichen Preisempfehlung verweilen. Doch die Knappheit von Halbleiterkomponenten hat auch positive Auswirkungen, wie der aktuelle Fall beweist.

Canon-Tonerkartuschen ohne Chips

Wie Canon selbst verkündet hat, werden demnächst die Tintenpatronen zahlreicher Multifunktionsdrucker ohne Chips verkauft werden. Der Grund hierfür ist simpel: Canon ist zurzeit nicht in der Lage, genügend Halbleiterkomponenten aufzutreiben, um sämtliche Tonerkartuschen beziehungsweise „Verbrauchsmaterialien“ mit einem Chip auszustatten. In einer Meldung weist der Hersteller mehrfach darauf hin, dass dadurch die Erkennung des verbliebenen Tonerstands beeinträchtigt wird. Doch für Nutzer dürfte dies dennoch eine positive Entwicklung darstellen, denn der eigentliche Zweck der umstrittenen Chips ist vor allem der gewesen, Verbraucher vor der Nutzung der meistens deutlich günstigeren Patronen anderer Anbieter abzuhalten. So erscheinen in der Regel unterschiedliche, teilweise absichtlich missverständlich formulierte Warnmeldungen, sobald nicht originale Kartuschen eingesetzt werden. Nun wird das in der Form jedoch nicht mehr möglich sein, zumindest nicht bei den folgenden Canon-Modellen:

imageRUNNER 1435i/1435iF

imageRUNNER 2625i/2630i/2645i

imageRUNNER ADVANCE 4525i/4535i/4545i/4551i, II und III

imageRUNNER ADVANCE C250i/350i/C351iF

imageRUNNER ADVANCE C255i/C355i/C355iF/C256i/356i

imageRUNNER ADVANCE C256i/356i II und III

imageRUNNER ADVANCE C3320i/3325i/3330i

imageRUNNER ADVANCE C3520i/3525i/3530i, II und III

imageRUNNER ADVANCE C5535i/5540i/5550i/5560i, II und III

imageRUNNER ADVANCE DX 4725i/4735i/4745i/4751i

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

imageRUNNER ADVANCE DX C257i/C357i

imageRUNNER ADVANCE DX C3720i/3725i/3730i

imageRUNNER ADVANCE DX C3822i/3826i/3830i/3835i

imageRUNNER ADVANCE DX C5735i/5740i/5750i/5760i

imageRUNNER C1325iF/1335iF

imageRUNNER C3025i

imageRUNNER C3125i

imageRUNNER C3226i

Beim Einsetzen der chiplosen Patronen können Fehlermeldungen erscheinen – auch bei den Original-Tonerkartuschen von Canon. Darum hat der Hersteller mehrere Anleitungen veröffentlicht, die aufführen, wie sich der „Kopierschutz“ umgehen lässt. Die genaue Vorgehensweise hängt dabei von dem jeweiligen Multifunktionsdrucker ab.

Erlischt die Herstellergarantie bei nicht originalen Tintenpatronen?

Das Gerücht, dass die Herstellergarantie verfällt, sobald man die Tonerkartusche eines Drittanbieters in einen Drucker einsetzt, hält sich nach wie vor hartnäckig. Dazu tragen auch die Hersteller mit teilweise verwirrenden Warnmeldungen bei. In Wahrheit erlischt jedoch weder die Garantie noch die Gewährleistung, solange die verwendete Patrone kompatibel ist. Die Druckerhersteller können eine Reparatur auf Garantie nur dann ablehnen, wenn sich ein Defekt tatsächlich auf eine nicht originale Kartusche zurückführen lässt. Allerdings tragen die Hersteller in einem solchen Fall die Beweislast.

Ist die Änderung von Dauer?

Canon hat sich noch nicht dazu geäußert, ab wann chipfreie Toner in den Läden erscheinen werden und ob die Änderung langfristig Bestand hat. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Canon den derzeitigen Status quo so bald wie möglich wiederherstellen wird.