PS5: Jetzt spricht Sony das aus, was keiner hören will

Mit der neuen PlayStation 5 (PS5) hat Sony einen waschechten Verkaufshit gelandet. Schon im Weihnachtsquartal 2020 konnte der Konzern 4,5 Millionen Konsolen verkaufen. Zwischen Januar und März dieses Jahres kamen noch einmal 3,3 Millionen Geräte dazu. Flankiert von 1 Million Einheiten des Vorgängers PlayStation 4. Und es wären noch deutlich mehr PS5-Konsolen gewesen, wenn Sony die große Nachfrage bedienen könnte. Kann der japanische Elektronikkonzern aber nicht – und das wird nach eigenen Angaben auch noch über einen längeren Zeitraum so bleiben.

PlayStation 5 bleibt noch über Monate Mangelware

Denn laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Bloomberg geht man bei Sony davon aus, dass noch bis in das Jahr 2022 hinein die Nachfrage das tatsächliche Angebot an PS5-Einheiten deutlich übersteigen wird. Die aktuell zu beobachtende Tatsache, dass die PlayStation 5 in Onlineshops nichts anderes als Mangelware ist, setzt sich also auch in den kommenden Monaten fort. Trotzdem geht man bei Sony davon aus, im laufenden Geschäftsjahr mindestens 14,8 Millionen PS5 verkaufen zu können. Zum Vergleich: Von der PS4 verkaufte Sony im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 13,5 Millionen Stück.

Zum Teil kämpft Sony hinsichtlich der schlechten Liefermöglichkeiten mit den gleichen Problemen wie zahlreiche andere Hersteller von Unterhaltungselektronik. Aufgrund eines Mangels an passenden Halbleiter-Chips müssen viele Unternehmen die Produktion zahlreicher Produkte drosseln. Inzwischen trifft dieser Missstand unter anderem auch die deutsche Automobil-Industrie. An verschiedenen Standorten mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit treten. Zum Beispiel bei Daimler in den Mercedes-Benz-Werken in Rastatt und Bremen, bei Ford in Köln oder bei Volkswagen in Emden.

Sony vom eigenen Erfolg geschlagen

Gegenüber einer Gruppe von Analysten habe Sony keine Prognose abgeben wollen, wann sich die schwierige Lage bessern könnte, berichtet Bloomberg weiter. „Ich glaube nicht, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr beruhigt. Selbst wenn wir uns im nächsten Jahr viel mehr Komponenten sichern würden, um viel mehr Einheiten der PlayStation 5 zu produzieren, könnte unser Angebot die Nachfrage nicht aufholen“, sagte Sonys Finanzvorstand Hiroki Totoki laut übereinstimmenden Berichten von Personen, die dem Analysten-Informationsgespräch beiwohnten.

Wenn auch du dir die PS5 zeitnah kaufen möchtest, musst du also noch über einen längeren Zeitraum damit leben, dass die namhaften Onlineshops in Deutschland nur kleine Stückzahlen anbieten. Und das immer und immer wieder für einen nur kurzen Zeitraum, weil die verfügbaren Geräte schnell vergriffen sind. Schnell sein lohnt sich also.

