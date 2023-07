Braune Schilder auf der Autobahn: So sagt dir dein Handy automatisch, was dahintersteckt

Die braunen Schilder an den Autobahnen sollten mittlerweile jedem bekannt sein. Sie zeigen dir, was sich in der Gegend, in der du dich befindest, zu entdecken gibt. Ob nun das „Siebengebirge“, die „Bier und Burgenstraße“ oder die „Lucas Cranach Stadt“, oft bleiben die Schilder trotz Bild und Text vage. Doch das muss nicht sein. Denn es gibt eine Lösung.

Braune Schilder entschlüsselt: App sagt dir automatisch, was dahintersteckt

Es gibt jetzt eine App, die dir als Autofahrer die Hintergründe zu den braunen Schildern auf der Autobahn erklärt. Es gibt immerhin rund 3.400 solcher „Touristischen Unterrichtungstafeln“, die entdeckt werden wollen. Dabei nutzt die App das GPS deines Handys, um zu erkennen, an welchem Schild du gerade vorbeifährst. Sie bietet dir dann eine Audiostory an und erzählt dir die Hintergrundgeschichte zu den Orten oder den Gegenden. Doch sie kann noch etwas mehr. Denn sie zeigt auch Bilder und aktuelle Ereignisse zu den Schildern.

Die App stammt von Signseeing und ist kostenlos verfügbar. Du kannst sie dir im App-Store von Google oder Apple also gratis herunterladen. Du musst aber nicht alle Schilder abfahren, um die 1- bis 2-minütigen Audiodateien anzuhören. Denn, du kannst auch in der App von der Couch aus die Schilder auswählen und auch speichern. Die Kernfunktion beim Autofahren selbst ist jedoch die automatische Abspielfunktion, in der dir die Infos direkt aufs Ohr gelegt wird.

Signseeing App

Damit die App nicht vom Autofahren ablenkt, gibt es drei unterschiedliche Modi:

Driver Mode: Reduzierte visuelle Darstellung der Informationen

Reduzierte visuelle Darstellung der Informationen Trigger Mode: Automatisches Abspielen der Audiostory, wenn du an einem Schild vorbeifährst

Automatisches Abspielen der Audiostory, wenn du an einem Schild vorbeifährst Non-Driver Mode: Visuelle und weiterführende Informationen mit Detailansichten wie Foto-Slideshows und aktuelle Veranstaltungen

Wo sich die Schilder in Deutschland verteilen kannst du in der App anschauen, jedoch gibt es dafür auch eine Karte auf Open-Streetmap-Basis. Hier siehst du auch die Namen und die Koordinaten zu den braunen Schildern auf der Autobahn.