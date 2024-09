Bluetti bei der IFA: Neues Balkonkraftwerk vorgestellt – was in Version 2.0 endlich besser sein soll

Vor allem dem Bereich Energie-Autarkie und Heim-Solar widmet Bluetti im Rahmen der IFA 2024 viel Raum. Im Messegepäck findet sich einerseits der neue Batteriespeicher für zu Hause – der EP2000 – mit dem du dich mit 20 kW Leistung zeitweise vom Netz abkoppeln kannst und dein Haus aus dem Speicher heraus betreibst.

Wenn du den Hausbatteriespeicher dann auch noch mit einer Solaranlage auf dem Dach koppelst, beginnt die Netzstrom-Sparerei erst so richtig. Laut Herstellerangaben spart so eine Hausbatterie-Anlage pro Jahr 700 kWh. Auch ohne Solar ist so eine Batterie oft sinnvoll – etwa in Zusammenarbeit mit einem dynamischen Stromtarif, bei dem du in günstigen Phasen auflädst und in teuren Phasen nur den gespeicherten Strom nutzt.

Ein voll integrierbarer Hausbatteriespeicher ist nicht günstig. Den finalen Preis gibt Bluetti aber erst zum Marktstart bekannt. Bei früheren Versionen hat der Hersteller immerhin die Installationskosten übernommen. Generell arbeitet Bluetti hierzulande mit einem großen Netzwerk an Fachbetrieben zusammen, die die Technik fachgerecht und garantiert einbauen und einrichten.

Balkonsolaranlage: Bluetti bessert nach

Ebenso neu mit dabei ist Bluettis neue Balkonsolaranlage, oft auch nur Balkonkraftwerk genannt. Die Version 2.0 des Bluetti Balkonkraftwerks verspricht höhere Effizienz und dadurch mehr Ersparnis. Bluetti verspricht hier eine Ersparnis auf der Stromrechnung von 544 Euro pro Jahr, ausgehend von einem durchschnittlichen Stromverbrauch und -preis.

In der neuen Version ist der enthaltene Batteriespeicher B300S robuster und eignet sich dank Heiz-Funktion für den Betrieb auch bei -20 °C Außentemperatur. Außerdem ist der Speicher so konzipiert, dass gleichzeitiges Laden und Entladen möglich ist. Zusätzlich wurde an der App noch etwas herumgeschraubt, sodass diese nun noch bedienfreundlicher erscheint.

Das Balkonkraftwerk kommt voraussichtlich im Herbst/Winter auf den Markt. Was es genau kosten wird, gibt Bluetti ebenfalls erst zum Verkaufsstart bekannt.

Neuer Zusatz-Speicher für Powerstations vorgestellt

Die Powerstations der AC-Serie von Bluetti sind seit einigen Jahren schon das Qualitätsmerkmal von Bluetti. Die AC-Boxen gibt’s in leicht und tragbar oder in fett und leistungsstark. Gerade für die schweren Brocken gibt es erweiterbare Batterie-Packs, die die Speicherkapazität des Powerstation-Setups modular erweitern lassen.

Und hier gibt es mit der Bluetti B300K jetzt eine neue Batterie, die bei einer Lebensdauer von über 4.000 Ladezyklen sogar eine Multikompatibilität verspricht. Heißt: Die ist auch in einem Setup mit alten und neuen Batterie-Modellen nutzbar und ergänzt somit bestehende Akku-Sets um neue Kapazität, ohne die alten zu ersetzen.