Mehr Kapazität für deine Powerstation: Bluetti B300K macht (fast) jedes Kraftwerk besser

Schnell eingerichtet, mit zahlreichen Bluetti-Powerstations kompatibel und mit viel Kapazität ausgestattet – die Bluetti B300K könnte für viele die ideale Erweiterungsbatterie sein! Das neue Gerät wurde heute, den 25. September, offiziell vorgestellt und bietet dir mit 2.764,8 Wh ordentlich Power – sowohl daheim als auch beim Camping. Was dir die Bluetti B300K im Detail bietet, erfährst du in diesem Artikel.

Erweiterung für deine Bluetti Powerstation

Die Vorteile der neuen Bluetti B300K Erweiterungsbatterie liegen auf der Hand. Wer etwa bereits daheim mit einem Balkonkraftwerk der Marke Solarenergie gewinnt und diese in einer Powerstation speichert, kann mit dem Gerät noch mehr herausholen und muss dafür nicht gleich eine neue Powerstation kaufen. Die Erweiterungsbatterie kann nämlich ganz unkompliziert an dein bestehendes Kraftwerk angeschlossen werden. Und das sowohl bei älteren als auch bei neueren Generatoren von Bluetti. Ebenso vorteilhaft: Die Batterie wird direkt mit vorgebohrten Löchern geliefert, wodurch die Installation an der Wand oder im Wohnmobil ein Kinderspiel sein soll.

Und wie steht es um die Leistung? Satte 2.764,8 Wh sollten für eine ordentliche Erweiterung der Kapazität sorgen. Gleichzeitig bietet dir die Bluetti B300K aber ebenfalls noch weitere Vorteile. So lässt sie sich etwa dank des verbauten USB-Ports gleichzeitig auch als Powerbank mit riesigem Speicher verwenden. Dadurch kannst du direkt an der Batterie Geräte wie dein Smartphone aufladen, was sich insbesondere im Einsatz am Wohnwagen oder beim Camping bezahlt machen kann. Zusätzlich soll die B300K natürlich auch in Sachen Sicherheit über alle nötigen Funktionen verfügen und ist daher beispielsweise gegen Stöße geschützt.

Zum Launch: Bluetti B300K in günstigen Bundles kaufen

Wer sich die neue Bluetti B300K direkt zum Launch im Bundle mit einer Powerstation holt, profitiert von teils richtig starken Rabatten. Um wirklich die besten Preise zu bekommen, solltest du dich aber vorher als Mitglied bei Bluetti anmelden – dadurch gibt’s teilweise nämlich extra Rabatte. Diese Angebote lohnen sich besonders:

B300K (2.764,8 Wh) – für 1099 Euro (Mitglieder-Preis)

AC200L + B300K (4.812,8 Wh/2.400 W) – für 2499 Euro (Mitglieder-Preis)

AC200MAX + B300K (4.812,8 Wh/2.200 W) – für 1099 Euro

AC300 + B300K (2.764,8 Wh/3.000 W) – für 1898 Euro (Mitglieder-Preis)

AC300 + 2*B300K (5.529,6 Wh/3.000 W) – für 3097 Euro (Mitglieder-Preis)