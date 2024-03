Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist oftmals mit unerwarteten Wartezeiten und vielen weiteren Unbekannten verbunden. Apple will hier nun helfen, um diese Probleme zumindest zu reduzieren. Wie heise unter Berufung auf das Unternehmen berichtet, hat man damit begonnen, diverse ÖPNV-Daten in Echtzeit darzustellen. Berlin ist laut Apple die erste deutsche Stadt, in der diese Informationen verfügbar sind. Du kannst das neue Feature aber nicht nur auf dem iPhone, sondern ab sofort auch auf iPad oder Mac in der Karten-App nutzen.

Apple Maps: Echtzeitinformationen für den Berliner ÖPNV

Komplett neu ist die Funktion nicht. So bietet Apple derartige Echtzeitdaten bereits in anderen Regionen an. Dazu gehören auch europäische Länder wie die Schweiz, Belgien, die Niederlande oder Italien. Allerdings gibt es auch andere Apps, im Fall von Berlin die BVG Fahrinfo, die Live-Informationen des ÖPNV schon länger anzeigen.

Durch die Integration in die zentrale Karten-App wird dir die Navigation aber deutlich erleichtert. Sie bietet dir die Möglichkeit zur vollständigen Planung einer Route in einer einzigen App. Und sobald weitere Verkehrsbetriebe ihre Daten für Apple verfügbar machen, musst du nicht mehr die Anwendung für die jeweilige Region nutzen.

Apples Karten-App kann dir Echtzeitdaten öffentlicher Verkehrsmittel anzeigen

In der Karten-App werden dabei nicht nur aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten angezeigt. Des Weiteren kannst du etwaige Verspätungen sehen. Apple sagte außerdem, dass es eine Ansicht gibt, die zeigt, wo sich Bus, Bahn oder Zug auf einer Strecke befinden. Für eine bessere Reiseplanung werden dir auch Details zu den Anschlussmöglichkeiten angezeigt.

Eine weitere hilfreiche Funktion sollen Benachrichtigungen sein. Nähert sich beispielsweise ein Bus deiner Haltestelle, kannst du dich durch Apple Maps darüber informieren lassen.

Diese neuen Features können eine deutliche Erleichterung im öffentlichen Nahverkehr darstellen. Die Achillesferse sind aber die Daten, die Apple zur Darstellung nutzt. Alle dir gezeigten Informationen können nur so gut sein, wie die Quelle, von der sie kommen. Hat ein Verkehrsbetrieb keine oder schlechte Daten über den Status eines Busses oder Zuges, musst du möglicherweise weiterhin lange an der Haltestelle warten.