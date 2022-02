Bestellstopp bei Mercedes: Jetzt ist das nächste Modell Geschichte

Neben der A- und C-Klasse ist auch die E-Klasse von Mercedes-Benz ein typisches Volumenmodell mit hoher Nachfrage. Im Jahr 2021 wurden allein in Deutschland inklusive der Coupé-Ausführung rund 26.000 E-Klasse-Modelle für den Betrieb auf hiesigen Straßen neu zugelassen. Beliebt ist die E-Klasse aber nicht nur am Heimatmarkt, sondern auch in vielen anderen Ländern weltweit. Und das hat jetzt drastische Folgen. Mercedes nimmt schon seit dem 11. Februar keine weiteren Bestellungen der E-Klasse mehr an. Das berichten die „Stuttgarter Zeitung“ und die Nachrichtenagentur dpa übereinstimmend.

Mercedes-Benz E-Klasse zu stark nachgefragt

Offiziell heißt es, dass die Produktionskapazitäten für die E-Klasse Limousine (W 213) aufgrund der hohen Nachfrage erschöpft sind. Ein Grund für den Bestellstopp dürfte in diesem Zusammenhang neben dem weltweiten Chipmangel aber auch sein, dass Mercedes-Benz schon mit der nächsten Generation der E-Klasse plant. Sie soll im Frühjahr 2023 anlaufen. Kombis, die bei Mercedes-Benz als T-Modell bezeichnet werden, sind dem Vernehmen nach vorerst weiter bestellbar. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach es in Zukunft aufgrund einer schwächelnden Nachfrage gar keine Kombi-Modelle von Mercedes mehr geben soll.

Zunächst gilt der Bestellstopp für die aktuelle E-Klasse-Generation nur für Deutschland. In China und in den USA, wo die E-Klasse-Modelle ebenfalls stark nachgefragt, aber in deutlich weniger Ausstattungsvarianten zu haben sind, läuft der Verkauf dem Vernehmen nach unverändert weiter. Lange Lieferzeiten sind aber dennoch die Regel. Wer ein E-Klasse-Fahrzeug neu bestellt, musste zuletzt laut „Stuttgarter Zeitung“ bis zu zehn Monate auf die Auslieferung warten.

Auch die G-Klasse ist aktuell nicht mehr bestellbar

Einer zu hohen Nachfrage erfreut sich übrigens nicht nur die E-Klasse. Bereits Ende Januar war bekannt geworden, dass Mercedes-Benz auch für die G-Klasse keine weiteren Bestellungen mehr annimmt. Lieferzeiten für den kantigen Geländewagen erstrecken sich bis ins Jahr 2024.