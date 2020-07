Keine Jahresgebühr

Für die Barclaycard Visa fällt dauerhaft keine Jahresgebür an, wie sie bei vielen anderen Kreditkarten üblich ist. Auch der Karteneinsatz ist kostenfrei. So kannst du mit deiner Barclaycard Visa deutschlandweit und auch im Ausland* kostenfrei Geld abheben. Weder das Abheben an einem fremden Automaten noch das Abheben einer fremden Währung sind mit Kosten verbunden.

Kontaktlos und Mobil zahlen mit Barclaycard Visa

Gerade in der jetzigen Zeit ist das kontaktlose Bezahlen in Geschäften ein großer Vorteil. Deine neue Barclaycard Visa musst du lediglich für eine Sekunde vor das Terminal halten, schon ist die Zahlung bestätigt. Bei Beträgen unter 50 Euro ist keine PIN oder Unterschrift nötig. Wenn du auch höhere Beträge ohne PIN-Eingabe begleichen möchtest, oder die Karte auf deinem Smartphone speichern willst, kannst du auf Apple Pay oder Google Pay zurückgreifen. Mit diesen beiden Diensten kannst du Zahlungen sicher per Fingerabdrucksensor oder Face ID deines Smartphones bestätigen.

Kein Kontowechsel

Für die Nutzung der Barclaycard Visa behältst du dein bestehendes Konto bei deiner Hausbank. Die Ausgaben der Barclaycard Visa werden komfortabel von diesem abgebucht. So entfällt ein umständlicher Kontowechsel. Alle Ausgaben der Karte kannst du komfortabel in der dazugehörigen App einsehen.

Einfache Ratenzahlung

Für alle Zahlungen mit einem Betrag von über 95 Euro kannst du in dieser App auch mit wenigen Klicks eine Ratenzahlung beantragen. Dies ist sogar bis zu 56 Tage nach der Zahlung möglich. Bis zu zehn Käufe lassen sich so in festen Raten mit günstigen Zinsen zurückzahlen. Eine Zahlung der Komplettsumme ist jederzeit kostenfrei möglich.

Barclaycard Visa online beantragen & 50 Euro Startguthaben sichern

Dank Video-Ident und digitaler Unterschrift kannst du deine Barclaycard Visa in nur wenigen Minuten über das Internet beantragen. Wenn du deine neue Barclaycard Visa anschließend innerhalb der ersten 4 Wochen nach Erhalt mindestens ein Mal einsetzt, bekommst du 50 Euro Startguthaben auf deine Karte gutgeschrieben.

* Seitens der Automatenbetreiber kann hier eine Gebühr anfallen

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.