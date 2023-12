Flop 5 Marken: Diese Autos verlieren am schnellsten an Wert

Das Schöne an einem Neuwagen ist, dass man ihn konfigurieren und als erster Fahrzeughalter fahren kann. Ein brandneuer Pkw ist nicht nur ein Luxus, den sich viele wünschen, sondern auch ein finanzieller Albtraum. Einem Bericht des Bußgeldkatalogs zufolge verliert ein Neuwagen bereits im Laufe des ersten Jahres etwa 24 Prozent seines Wertes. Doch welche Autos verlieren am schnellsten an Wert?

Autos: Das sind die Flop 5 Modelle

Das Fachmagazin iSeeCars hat in einem Bericht Fahrzeuge mit dem schnellsten Wertverlust in den USA innerhalb von fünf Jahren aufgezählt. Für ihre Statistik haben sie rund 1,1 Millionen Gebrauchtwagenmodelle, die zwischen November 2022 und Oktober 2023 verkauft worden sind, in Betracht gezogen. Zudem mussten alle Pkw aus dem Baujahr 2018 stammen.

Auf Platz eins ihrer Statistik ist eine italienische Luxuslimousine. Der Maserati Quattroporte ist ein regelrechtes Flaggschiff. Er wird von einem V6- oder sogar V8-Motor von Ferrari angetrieben und hatte 2018 einen Startpreis von 109.000 US-Dollar. Doch bereits nach fünf Jahren verliert die viertürige Limousine 65 Prozent ihres Wertes. Hierzulande hatte das Auto einen Grundpreis von erstaunlichen 114.910 Euro. Jetzt sind die meisten Modelle aus dem Baujahr 2018 für unter 76.000 Euro zu haben. Der deutsche Autobauer BMW belegt mit seiner 7er-Limousine den zweiten Platz. Der Startpreis der 7er-Reihe aus dem Jahr 2018 betrug damals 87.095 Dollar. Zwar hat er einen deutlich geringeren Preis als sein italienischer Gegner, jedoch liegt auch beim BMW 7er der Wertverlust bei über 60 Prozent, genauer gesagt bei 62 Prozent. In Deutschland hatte der 7er einen Basispreis von 87.200 Euro und wird mittlerweile auf dem Gebrauchtwagenmarkt für circa unter 55.000 Euro angeboten.

Den dritten Platz belegt der Maserati Ghibli. Dieser hat nach fünf Jahren einen Wertverlust von 61 Prozent. 2018 hatte er in Deutschland einen Grundpreis von 66.000 Euro. Heute kannst du ihn für unter 60.000 Euro gebraucht kaufen. Platz vier belegt die BMW 5er-Reihe, denn diese hat einen Wertverlust von 59 Prozent. Sein Startpreis lag bei 56.450 Euro und jetzt wird er für weniger als 41.000 Euro angeboten. Das fünfte Flop-Automodell ist der Cadillac Escalade. Bereits nach fünf Jahren hat dieser einen Wertverlust von 59 Prozent. Fast 102.000 Euro kostete er damals in der Basis. Heute ist er für unter 80.000 auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu kaufen.

Man sieht also, dass der Wertverlust in den USA und Deutschland teils kräftig auseinandergeht. Dennoch sind es auch hierzulande vor allem außergewöhnliche und große Limousinen, die auf dem Gebrauchtmarkt preislich schnell abstürzen. Schnäppchen sind diese dadurch trotzdem nicht unbedingt, da sie häufig schon in wenigen Jahren hohe Laufleistungen aufweisen und im Unterhalt kräftig zulangen.