Autofahrer aufgepasst: So kann dich jeder dem Ordnungsamt melden

Du willst in die Innenstadt, um dort einkaufen zu gehen und entscheidest dich, mit deinem Auto dort hinzufahren. Nach einer mühseligen Suche findest du endlichen einen Parkplatz, wo du dann auch dein Auto abstellst. Auf der Rückfahrt nach Hause bemerkst du, dass du einen Strafzettel fürs Falschparken an deiner Windschutzscheibe kleben hast. Doch war das das Ordnungsamt oder jemand anderes?

Parken: Nicht mehr auf das Ordnungsamt warten?

Falschparker können für das ein oder andere Problem sorgen. Denn wenn ein Auto beispielsweise vor einer Einfahrt geparkt wurde, kann es nicht so einfach weggeschoben werden und zudem weißt du nicht, wann der Fahrer zurückkehrt. Somit rufst du denn Abschleppdienst. Und das kostet Zeit und Geld.

Aber jetzt kannst du einen Parksünder ganz einfach und bequem mit deinem Smartphone melden. Auf der Webseite Weg.li dauert die Meldung solch einer Ordnungswidrigkeit nur ein paar Minuten. Schieß ein Beweisfoto von dem falsch geparkten Fahrzeug und lade auf der Webseite hoch. Die Meldung „wird mit den erkannten Standort- und Fahrzeugdaten vorausgefüllt.“ Diese musst du nur noch abgleichen. Nachdem der Verstoß beschrieben wurde, kannst du die Anzeige per Mail über die Webseite an das zuständige Ordnungsamt verschicken. Bislang seien 2,5 Millionen Euro an Bußgeldern zusammengekommen, schrieb die Zeitung Berliner BZ in einem Bericht.

Parken: Bilder von Autos schießen

In Bayern wurde im Jahre 2022 in einem Urteil festgehalten, dass das Fotografieren von Autos, die eine Ordnungswidrigkeit darstellen, gestattet ist. „Die Behörden sollten nicht gegen zivilgesellschaftliches Engagement vorgehen, sondern konsequent Maßnahmen gegen zugeparkte Fuß- und Radwege, Falschparker vor abgesenkten Bordsteinen oder in Kreuzungsbereichen ergreifen. Und das nicht nur in Bayern, sondern bundesweit“, betonte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Somit kannst du dich mit der Meldung nicht in rechtliche Schwierigkeiten bringen.