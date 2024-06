Ausgeraubt im Urlaub? Das sind die 20 sichersten Städte in Europa

Wer 2024 einen Urlaub oder einen Städtetrip plant, sollte wissen, dass es in Europa Orte gibt, in denen eine hohe Kriminalität herrscht. Hier zeigen wir dir die zehn gefährlichsten Städte in Europa, in denen du keinen Urlaub machen solltest. Doch es geht auch andersherum. Es gibt Orte, die als ziemlich sicher eingestuft sind. Die Angst vor Überfällen und Einbrüchen ist hier gering und gewalttätige Angriffe eine Ausnahme.

Sicher im Urlaub: In diesen europäischen Städten musst du keine Angst haben

Wer Urlaub macht, will sich nicht gleichzeitig sorgen müssen, überfallen oder ausgeraubt zu werden. Denn dann wird der Urlaub schnell zum Horror-Trip. Die Datenbank Numbeo zeigt in einer aktuellen Statistik, wie sicher Städte weltweit und in Europa sind. Dazu hat man mehr als 130.000 Personen in über 7.000 Städten befragt. Der aktuelle Kriminalitäts-Index zeigt neben den gefährlichsten auch sich sichersten Städte in Europa. Und das ist die Top 20:

Den Haag (Den Haag), Niederlande 20,27 München, Deutschland 20,97 Trondheim, Norwegen 21,10 Ljubljana, Slowenien 21,39 Groningen, Niederlande 21,57 Bern, Schweiz 21,57 Zagreb, Kroatien 21,70 Zürich, Schweiz 22,16 Eindhoven, Niederlande 22,18 Cluj-Napoca, Rumänien 22,61 Tallinn, Estland 22,89 Basel, Schweiz 23,45 Reykjavik, Island 24,25 Prag, Tschechien 24,52 Helsinki, Finnland 24,70 Bergen, Norwegen 24,89 Timisoara, Rumänien 25,71 Brünn, Tschechien 26,03 Brasov, Rumänien 26,12 Kopenhagen, Dänemark 26,21

Der Kriminalitäts-Index von Numbeo zeigt, wie die Bewohner der jeweiligen Städte die Kriminalität vor Ort einschätzen. Werte unter 20 zeigen, dass die Kriminalität als sehr gering eingeschätzt wird. Hier findet sich 2024 keine Stadt wieder. Doch auch bei Werten über 20 ist die Kriminalität „gering“. Erst ab Werten über 60 wird es für Urlauber ernst.

Die sichersten Orte weltweit

Wer einen Urlaub außerhalb Europas plant, sollte sich bei Numbeo den Kriminalitäts-Index weltweit ansehen. Hier lässt sich auch gezielt nach bestimmten Ländern oder Städten suchen. So sollte man zwar viele Orte in Brasilien und Südafrika meiden. Laut Index kann man aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten, etwa in Abu Dhabi oder Dubai, einen sicheren Urlaub verbringen.