Apple zieht Schlussstrich: Vorzeitiges Aus für das jüngste Gadget

Im Februar war es endlich so weit: Apple-Fans konnten die Vision Pro in den eigenen Händen halten. Zuvor gab es für viele Jahre nur Gerüchte zu den Plänen, dass das Unternehmen an einem Headset arbeitet. Nun könnte laut einem aktuellen Bericht von The Information, den unter anderem 9to5Mac zusammengefasst hat, bereits Ende November die Produktion eingestellt werden. Der iPhone-Hersteller hat also bald möglicherweise schon genügend Exemplare fertigen lassen, um die Nachfrage bis zum Ende des aktuellen Produkts sättigen zu können.

Apple Vision Pro: Produktion soll heruntergefahren werden

Laut dem Bericht hat Apple seinem Partner Luxshare mitgeteilt, dass er sich darauf vorbereiten soll, die Produktion Ende November einzustellen. Luxshare ist das chinesische Unternehmen, das die Vision Pro zusammenbaut. Aktuell fertigt man rund 1.000 Einheiten pro Tag, während es zuvor 2.000 Stück waren. Sollte die Nachfrage steigen, kann die Fertigung jedoch jederzeit wieder beginnen. Die eigentlichen Produktionslinien sollen nicht abgebaut werden.

Bereits zu Beginn des vergangenen Sommers reduzierte Apple laut The Information die Produktion. Die Nachfrage nach der Vision Pro gilt als sehr gering. Als Hauptgrund werden sowohl der Preis von hierzulande mindestens 3.999 Euro, als auch fehlende Inhalte genannt.

Apples Partner haben genügend Bauteile für rund 500.000 bis 600.000 Exemplare der Vision Pro gefertigt. Diese Zahlen decken sich mit zuvor berichteten Zielen des Unternehmens für das Jahr 2024. Aufgrund des komplexen Designs ist die Produktion sehr stark eingeschränkt. Ein weiterer limitierender Faktor sind die Displays.

Die Zukunft der Vision Pro

Derzeit gibt es diverse Gerüchte zur Zukunft des AR-/VR-Headsets. So gab es beispielsweise Berichte, dass Apple im kommenden Jahr ein Update der aktuellen Vision Pro plant. Diese Variante soll dann einen M5-Chip erhalten.

Gleichzeitig soll Apple die Arbeit für eine echte zweite Generation der Vision Pro reduziert haben. Der Fokus liegt stattdessen auf der Entwicklung eines günstigeren Modells, das ebenfalls schon im Jahr 2025 erscheinen könnte.

Auch Apple-Chef Tim Cook selbst sagte zuletzt in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass die aktuelle Vision Pro nichts für die Masse ist. „Im Moment ist es ein Produkt für die Early Adopters. Es ist für Leute gedacht, die schon heute die Technologie von morgen haben wollen. Glücklicherweise gibt es genug Leute in diesem Lager, sodass es spannend ist.“