Apple startet ab heute mit dem spannendsten iPhone 12

Apple hat beim iPhone 12 alles anders gemacht: Kein sofortiger Marktstart, eine vorab aufgezeichnete und verspätete Keynote und erstmals ganze vier Modelle. Dazu hat Apple ein neues Design gezeigt. Die kantigeren Rahmen sind bei allen Modellen des iPhone 12 vorhanden und auch beim Mini-Modell hat es Einzug gehalten. Damit füllt sich die Front des kleinsten Modells fast komplett mit Display-Fläche. „Endlich!“, hörte man es aus den Reihen der Fans kleiner iPhones, die vom alten Design des iPhone SE gelangweilt sind. Das iPhone 12 Mini gilt also als iPhone 12 SE Alternative und geht heute offiziell in den Markt. Dabei gab es die ersten Deals zum Mini schon vorher.

Apple iPhone 12 Mini startet heute

Nachdem Apple den Marktstart des iPhone 12 und des iPhone 12 Pro schon am 16. Oktober durchgezogen hat, sind jetzt das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max dran. Damit sind es nun die „Exoten“, die in den Markt starten. Dabei stellen sich jedoch mindestens zwei Fragen, die wir dir schon in Vergleichen beantwortet haben:

Sind beide Fragen geklärt fehlen noch die Preise, mit denen Apple das iPhone 12 Mini in den Markt bringt. Das kommt Apple-typisch auf den Speicher an. Keinen Einfluss auf den Preis des iPhone 12 Mini hat die Farbe. Ob normale Modelle in Weiß, Schwarz, Blau oder Grün oder im (Product) RED ist egal. Mit 64 GB kostet es 778,85 Euro, mit 128 GB 827,55 Euro und mit 256 GB 944,55 Euro.

Mit dem kleinen Display, dem modernen Design und der starken Ausstattung und Power des iPhone 12 Mini hat Apple einen wunden Punkt am Markt getroffen. Denn auch wenn es im Android-Lager hunderte Modelle von zig Herstellern gibt, gibt es genau diesen Typ Smartphone auch dort so gut wie gar nicht mehr. Darum ist das Apple iPhone 12 Mini das wohl interessanteste und spannendste Modell der aktuellen Apple-Linie.

Das große Pro startet ebenfalls in den Markt

Doch auch im Großbildschirm-Bereich hat Apple bekanntermaßen nachgelegt. Das große Pro-Modell ist so wie es am Ende präsentiert wurde auch erwartet worden. Es tritt die direkte Nachfolge des iPhone 11 Pro Max an und kommt wieder in der bekannten Preisstaffelung. Die Farben, Graphit, Silber, Gold und Pazifikblau sind dabei gedeckter und „ernster“ als beim Mini-Modell. Dazu gibt es hier kein Product RED, aber die folgenden Preise:

128 GB – 1.217,50 Euro

256 GB – 1.334,45 Euro

512 GB – 1.558,66 Euro

