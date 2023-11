Apple hört auf empörte Nutzer: Beliebtes Feature feiert Rückkehr

Im vergangenen September präsentierte Apple unter anderem iOS 17 und watchOS 10. Mit dem Update für die Smartwatch sorgte der iPhone-Hersteller unter den Trägern vielerorts für Kritik. Das Unternehmen entfernte ein wichtiges Feature, welches die alltägliche Nutzung bis dahin vereinfacht hatte. Auf diese Beschwerden reagiert man nun jedoch. In einer versteckten Einstellung auf der Watch kannst du es wieder reaktivieren. Bislang ist es nur in der Beta von watchOS 10.2 zu finden, sollte aber in den kommenden Wochen noch für alle Nutzer zurückkehren.

watchOS 10.2: Apple Watch bekommt Feature zurück

Für viele Jahre war es ganz einfach, zwischen mehreren Zifferblättern zu wechseln. Es genügte ein seitlicher Wisch über die Apple Watch, um das nächste oder vorherige Zifferblatt zu aktivieren. Dies änderte sich mit watchOS 10.

Seitdem musst du lange auf das Zifferblatt tippen und kannst erst dann die gewünschte Ansicht auswählen. Viele Nutzer waren über diesen nun aufwendigere Wechsel empört und beklagten diese Änderung. Auch Apple haben diese Beschwerden offenbar erreicht.

Der schnelle Wisch war etwa dann hilfreich, wenn du andere Zifferblätter mit unterschiedlichen Komplikationen im Einsatz hast. Ein einfacher Wisch nach rechts oder links und du siehst die gewünschte Anwendung auf deiner Apple Watch. Dies wurde mit watchOS 10 deutlich umständlicher.

Wie 9to5Mac beschreibt, hat Apple jetzt die Rufe seiner Nutzer erhört. In den Tiefen von watchOS 10.2 Beta 3 ist ein Schalter versteckt, der die altbekannte Funktionsweise zurückbringt. Standardmäßig ist es derzeit weiterhin nicht aktiv. Außerdem gibt es die Einstellung aktuell nur direkt auf der Watch. In der App auf dem iPhone ist sie nicht zu finden. Dies kann sich bis zur finalen Version von watchOS 10.2 und iOS 17.2 allerdings noch ändern.

Apple reaktiviert nützliche Geste in watchOS 10.2 Beta 3.

Um die Funktion zu reaktivieren, öffnest du die Einstellungen auf der Apple Watch. Danach findest du unter „Uhr“ die gewünschte Option. Auch dieser Menüpunkt kann sich in den kommenden Wochen noch verändern. Für die Fans der Einstellung bleibt überdies zu hoffen, dass sich die Entwickler in Kalifornien nicht anders entscheiden und die Option doch wieder entfernen.