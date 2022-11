Apple hält sein Versprechen: Neue Profi-App ab sofort kostenlos verfügbar

Im Rahmen des iPhone-Events kündigte Apple eine Reihe von Features an, die erst im Laufe der kommenden Monate Realität werden sollten. Das wohl größte war der Satelliten-Notruf fürs iPhone 14. Aber auch Besitzern der neuesten Apple Watch machte man unter anderem ein Versprechen, welches noch eingelöst werden musste. Diese Verpflichtung hält das Unternehmen nun ein, indem man die neue kostenlose App für die Apple Watch Ultra offiziell zum Download anbietet.

Apple Watch Ultra: Diese App hilft dir beim Abtauchen

Bereits bei der Vorstellung der Apple Watch Ultra sagte der iPhone-Hersteller, dass man mit der neuen Smartwatch auch eine Konkurrenz für traditionelle Tauchcomputer sein will. Ab Werk liefert man bereits eine einfache App mit, die beispielsweise Tiefe und Temperatur beim Tauchen auf dem Display darstellt.

Die größere Ankündigung, in Form der App Oceanic+, ließ aber bislang auf sich warten. Diejenigen, die sich etwas mehr als nur grundlegende Daten für den Sprung ins Wasser wünschen, können die App ab sofort kostenlos auf iPhone und der Apple Watch Ultra installieren.

Die derzeit nur in Englisch verfügbare App bietet deutlich tiefer gehende Statistiken für die Sporttaucher an. So wird dir etwa nach dem Tauchgang ein Logbuch angezeigt, welches beispielsweise die Tiefe, Temperatur und Aufstiegsgeschwindigkeit beinhaltet. Letztere wird auch während des Tauchens dargestellt. Überschreitest du diese Geschwindigkeit, die mit 9 Meter pro Minute festgelegt ist, warnt dich die Apple Watch. Dadurch will man die Dekompressionskrankheit verhindern. Das haptische Feedback der Uhr soll laut Apple auch durch einen 7 mm dicken Neoprenanzug spürbar sein.

Hinzukommen des Weiteren diverse Komplikationen, die direkten Zugriff auf etwa Flugverbotszeit, Oberflächenpause, aktuelle Höhe und maximal zulässige Höhe bieten. Diese Details sind wichtig für die Sicherheit auch nach einem Tauchgang.

Die neue Oceanic+-App warnt dich unter anderem, wenn du zu schnell aufsteigst

Eine Reihe von Testern hatte bereits die Möglichkeit, eine Vorabversion auszuprobieren. Einer der wenigen Kritikpunkte war die Navigation innerhalb der App unter Wasser. Die Steuerung durch die verschiedenen Details mithilfe der Krone ist unter anderem laut DC Rainmaker stellenweise problematisch. Ähnliches berichtete auch CNET.

Laut Ray Maker ist die Apple Watch Ultra für Hobbytaucher, die nur gelegentlich abtauchen, in Kombination mit der neuen App ein guter Einstieg. Für professionellere Tauchgänge fehlt der Smartwatch jedoch unter anderem eine direkte Kommunikation mit der Druckluftflasche. Bluetooth oder Wi-Fi sind hier keine Lösungen, da sie unter Wasser praktisch nicht nutzbar sind. Hersteller traditioneller Tauchcomputer sind aber dennoch unter Druck, da Apple den Einstiegspreis in diese Welt deutlich reduziert hat.

Die von Huish Outdoors in Kooperation mit Apple designte App Oceanic+ findest du ab sofort kostenlos im App Store. Sie beinhaltet die Basisfunktionen, die die Entwickler als „Snorkel Mode“ („Schnorchelmodus“) bezeichnen. Dieser wird auch aktuell für das Freitauchen empfohlen. Über eine Reihe von In-App-Käufen kannst du weitere Features für das Tauchen mit einem Atemgerät freischalten.