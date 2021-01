Faltbares iPhone: Bringt Apple es noch dieses Jahr?

Ähnlich wie zum ersten 5G-iPhone von Apple ist auch die Situation rund um ein faltbares Smartphone des kalifornischen Herstellers stark diskutiert. Immer wieder gibt es Gerüchte um das Foldable, das neuen Berichten zufolge nun immer mehr Gestalt annimmt. Damit würde sich Apple mit zeitlicher Verzögerung zu Samsung, Huawei und Co. und Smartphones wie dem Galaxy Z Fold 2 oder dem Mate X gesellen.

Laut einem Bericht der Technikseite MacRumors unter Berufung auf eine taiwanische Webseite, sollen die Tests zu einem faltbaren iPhone bereits abgeschlossen sein. Finale Smartphones oder Prototypen gibt es demzufolge noch nicht, sondern vielmehr Dummys, die die entsprechenden Scharniere für den Klappmechanismus aufweisen. Eben jene sollen in Tests genau unter die Lupe genommen worden sein. Laut MacRumors soll Apple 100.000 Faltvorgänge durchgeführt haben.

Technik-Insider wie beispielsweise Jon Prosser gehen bislang davon aus, dass Apple zwei verschiedene Ansätze bei seinem faltbaren iPhone verfolgt. Einerseits könnte das Exemplar dem Samsung Galaxy Z Flip ähnlich sein. Soll heißen: Das Gehäuse ist schmal wie ein herkömmliches Smartphone und lässt sich in der Mitte zusammenfalten. Andererseits steht angeblich ein iPhone mit zwei Bildschirmen im Raum, dessen Gestalt eher in die Breite anstatt Höhe geht. Ob es sich um ein durchgehendes Display, wie etwa beim Samsung Galaxy Z Fold 2, handelt oder mittig unterteilt ist, ist unklar.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐



The current prototype has two separate display panels on a hinge.



Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.



No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.