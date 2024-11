Es ist ein wirklich hartes Geschäftsfeld, auf dem Amazon jetzt schon zum dritten Mal scheitert: die Lieferung von Lebensmitteln. Das Aus hatte sich schon vor wenigen Tagen angekündigt, als man verkündete, künftig mit dem Mitbewerber Knuspr zusammenzuarbeiten. Auch, wenn man damals noch beteuerte, Amazon Fresh, der eigene Lieferdienst für frische Lebensmittel, werde fortgesetzt, konnte man das nicht wirklich glauben. Zwei Lieferdienste mit identischer Zielgruppe und einem vergleichbaren Angebot auf einem Portal ergaben schlichtweg keinen Sinn.

Amazon Fresh: Dritter Lebensmittel-Lieferdienst gescheitert

Nun stellt Amazon seinen Dienst Fresh ein. Nach Prime Now und Pantry ist damit der dritte Versuch des Logistikkonzerns, Lebensmittel in Deutschland auszuliefern, gescheitert. Dabei hatte man beispielsweise in Berlin eine eigene Logistikkette aufgebaut – vom Lagerhaus bis hin zu den Kurieren. Am 14. Dezember werden diese das letzte Mal Bestellungen in Berlin, Hamburg und München ausliefern. Amazon Fresh ist dann nach sieben Jahren Geschichte.

Künftig werde man in Deutschland nur noch haltbare Lebensmittel ausliefern. Diese kommen dann vermutlich aus den normalen Logistikzentren und benötigen keine eigene Lieferkette. Bei Amazon Fresh hingegen waren auch Lebensmittel wie Obst, Gemüse, frisches Fleisch und einige lokale und regionale Spezialitäten verfügbar. Diesen Markt bedient der US-Gigant nun über seinen Kooperationspartner Knuspr. In Berlin ist die Zusammenarbeit schon gestartet. Amazon Prime-Kunden können ihre Lieferung über die Amazon-Webseite bestellen, die Lieferung kommt dann binnen drei Stunden von Knuspr.de aus einem Logistikzentrum in Schönefeld südöstlich von Berlin. In Kürze soll die Lieferung auf München und das Rhein-Main-Gebiet ausgedehnt werden, wo Knuspr ebenfalls tätig ist. Ein Start des Lieferdienstes in Hamburg ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt.

