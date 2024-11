Lebensmittel-Lieferungen sind für Amazon zumindest in Berlin und einigen anderen Ballungsräumen schon lange ein Thema. Zunächst mit Prime Now, dann mit Amazon Fresh versuchte der US-Lieferdienst auf dem harten Markt der Lebensmittel-Lieferdienste Fuß zu fassen. Doch es bleibt bislang bei einem Versuch. Amazon Prime Now ist gescheitert und auch Amazon Fresh droht, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Jetzt aber wagt Amazon einen neuen Anlauf – dieses Mal mit einem externen Partner.

Großraum Berlin bekommt Lebensmittel durch Amazon-Kooperation

Ab sofort können Amazon Prime-Mitglieder ihren Lebensmitteleinkauf im Großraum Berlin erledigen. Die Waren kommen dann vom Kooperationspartner Knuspr. Weitere Liefergebiete wie das Rhein-Main-Gebiet und der Großraum München folgen in den kommenden Monaten, heißt es von Knuspr.

Der Start der neuen Partnerschaft in und um Berlin bietet Prime-Mitgliedern in 236 Postleitzahlgebieten Zugang zum Sortiment von Knuspr. Dieses umfasst noch nach Angaben des Lieferdienstes mehr als 15.000 Produkte. Bemerkenswert dabei: In der Regel sind die Produkte noch am Tag der Bestellung innerhalb von drei Stunden bei dir. Das von Knuspr angebotene Sortiment wird nach Angaben des Lieferdienstes größtenteils direkt von Herstellern und von über 160 lokalen Landwirten und Produzenten bezogen. Du kannst hier frische, gekühlte und gefrorene Waren, Bio-Produkte sowie regionale und nachhaltige Lebensmittel bekommen. Aber auch Getränke, Drogerie- und Haushaltsartikel sowie Tierbedarf und internationale Spezialitäten gehören zum Sortiment – samt der Knupr-Eigenmarken. Durch die Kooperation mit Amazon benötigst du kein eigenes Kundenkonto, sondern kannst dein Amazon-Konto nutzen und auch über Amazon zahlen. Die Lieferung kommt dann von Knuspr.

Lieferungen erfolgen montags bis samstags zwischen 6 und 22 Uhr. Das Zeitfenster kannst du dir auf eine Stunde genau auswählen, sofern dieses drei Stunden nach der Bestellung liegt. Der Mindestbestellwert beträgt 39 Euro, ab einem Bestellwert von 79 Euro ist die Lieferung kostenlos. Die Liefergebühren variieren je nach Bestellhöhe und gewähltem Lieferzeitfenster und liegen zwischen 0,90 und 4,90 Euro. Zum Vergleich: Amazon Fresh liefert innerhalb eines vereinbarten Zeitraums von zwei Stunden. Wer bei Amazon Fresh ein Ein-Stunden-Fenster haben will, muss mindestens 3,99 Euro Liefergebühr zahlen.

Als Willkommensangebot erhalten Prime-Mitglieder ihre erste Knuspr-Bestellung kostenlos geliefert und 10 Euro Rabatt auf den ersten Einkauf.

Amazon Knuspr vs. Knuspr.de: Das sind die Unterschiede

Im Vergleich zu einer direkten Bestellung bei Knuspr musst du nur wenige Abstriche machen. So gibt es keine Tabak- und Apothekenprodukte. Auch Serviceangebote wie die 15-Minuten-Lieferfenster und die „Rette Lebensmittel“-Angebote sind zum Start ebenfalls noch nicht verfügbar. Sie sollen aber folgen. Die Knuspr-Vorteilsprogramme „Hörnchen Club“ (für Eltern) sowie „Knuspr Premium“ sind weiterhin nur über den Knuspr-eigenen Webshop und die App von Knuspr verfügbar. Amazon Fresh soll zumindest zunächst parallel weiter bestehen. Ob und wie lange das sinnvoll ist bleibt abzuwarten. Die Ankündigung der Kooperation mit Knuspr scheint eher der Anfang vom Ende von Amazon Fresh zu sein.

