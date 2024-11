Gut 8 Milliarden Überweisungen nehmen die Deutschen pro Jahr vor. Bis das Geld nach einer Überweisung auf dem Konto des anderen erscheint, kann es einige Tage dauern. Doch im Februar 2024 hat das EU-Parlament eine neue Regel beschlossen, von der alle Bank-Kunden profitieren sollen. Ab dem 9. Januar 2025 tritt die neue Regelung in Kraft und wird im Oktober des kommenden Jahres noch einmal umfassender.

Überweisung wird ab Januar 2025 anders

In der Regel dauert es einen Arbeitstag, bis das Geld von einem zum anderen Konto geflossen ist. Liegen Feiertage oder das Wochenende dazwischen, vergehen auch schon mal drei oder vier Tage. Muss es aber mal schnell gehen, bieten einige Banken und Sparkassen die sogenannte Echtzeit-Überweisung an. Der Vorteil: Mit dieser Überweisungsart kann man Beträge bis zu 100.000 Euro innerhalb weniger Sekunden auf ein anderes Konto innerhalb des SEPA-Raumes transferieren. Und das nicht nur werktags, sondern an jedem Tag, rund um die Uhr. Der Nachteil: Banken und Sparkassen verlangen in der Regel Geld dafür. Doch ab Januar greift die neue EU-Regelung.

Die Gebühren für eine Überweisung in Echtzeit dürfen dann nicht höher sein als bei normalen Überweisungen. Somit dürften sie bei den meisten Banken und Sparkassen kostenlos werden. Und noch etwas ändert sich. Denn: Es bieten bei Weitem nicht alle Banken eine solche Echtzeit-Überweisung an. Doch mit der neuen EU-Vorschrift werden sie dazu verpflichtet. Die DKB oder ING, zwei der beliebtesten Direktbanken Deutschlands, stellen ihren Kunden bis heute keine oder nur eine eingeschränkte Echtzeit-Überweisung bereit.

Innerhalb von Sekunden, rund um die Uhr

Die DKB sagt dazu: „Aktuell kannst du Echtzeitüberweisungen auf deinem Girokonto empfangen, aber noch keine eigenen Echtzeitüberweisungen beauftragen.“ Bei der ING können nur Kunden des „Girokonto Future“ über die App eine Überweisung in Echtzeit beauftragen. Ab dem 9. Oktober 2025 müssen die Banken es aber allen Kunden ermöglichen – und das nicht nur über die App, sondern auch über das Telefonbanking, Selbstbedienungsterminal und am Schalter in der Filiale. Wer dann Geld auf ein anderes Konto überweist, auf dem wird es binnen Sekunden gutgeschrieben. „Eine Sofort-Überweisung soll unabhängig von Tag und Stunde ausgeführt werden und das Geld innerhalb von zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eingehen“, so das Parlament.