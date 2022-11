Aldi mit spektakulärem neuem Angebot: Das kommt auf die Kunden zu

Schon seit Langem gibt es bei den Discountern in Deutschland viel Konkurrenz. Nun möchte Aldi Süd mit einer neuen, aber riskanten, Idee seine Position auf dem Markt festigen. Es handelt sich dabei um den Einstieg in den Onlinehandel mit frischen Lebensmitteln, ein teures und riskanten Unterfangen. Bislang erzielt noch kein Unternehmen in Deutschland mit diesem Konzept Gewinne, doch kann Aldi Süd es trotzdem zu seinem Vorteil nutzen?

Onlinehandel mit frischen Lebensmitteln

Aldi Süd möchte das Konzept des Onlinehandels mit frischen Lebensmitteln zuerst in den USA testen. Hier möchte man den Onlinehandel auf einer brandneuen Plattform anbieten. Aktuell besteht bereits die Möglichkeit, Artikel über den Anbieter „Instacart“ zu bestellen, der diese dann für Kunden zusammenstellt und liefert. Vorerst plant Aldi, auch weiterhin auf Instacart als Lieferanten zu setzen. Das Ziel ist es jedoch, auch die notwendige Logistik selbst zu stemmen. Bei diesem Vorhaben kommen jedoch heftige Kosten auf den Discounter zu. Schätzungen gehen davon aus, dass sie wohl im hohen, dreistelligen Millionenbereich liegen.

Mittlerweile scheint jedoch klar zu sein, dass Aldi in den Onlinehandel mit frischen Lebensmitteln einsteigen will. Die noch offene Frage ist, wann genau dies geschehen wird. Die Tests in den USA stehen unter genauer Beobachtung und aufgrund derer Erkenntnisse legt der Discounter folglich fest, wie man auch in Deutschland verfährt. Unklar ist außerdem, ob Aldi Nord sich am Vorhaben beteiligen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt arbeitet Aldi Süd allein an der Entwicklung des neuen Angebots.

Lassen sich in Zukunft mehr Menschen ihre Lebensmittel liefern?

Ein riskantes Vorhaben für Aldi

Der Einstieg in den Onlinehandel mit frischen Lebensmitteln ist riskant. In Deutschland erzielt aktuell kein einziger Anbieter mit dem Konzept Gewinne. Selbst der Marktführer Rewe verdient an seinem Service kein Geld. Dennoch ist laut Umfragen jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg in den Onlinehandel gekommen. In Deutschland gaben nämlich 46 Prozent der Befragten an, dazu bereit zu sein, mit dem richtigen Angebot, auch online Lebensmittel einzukaufen. 59 Prozent gaben an, dass sie sich ein Angebot von Aldi wünschen. Zudem erweitern immer mehr Unternehmen aus dem Ausland ihren Markt nach Deutschland, was für noch mehr Konkurrenz sorgt.

Für den etablierten Discounter ist also jetzt der Zeitpunkt gekommen, in den Onlinehandel einzusteigen. Dies könnte der Kette auch einen Vorteil gegenüber dem Konkurrenten Lidl verschaffen. Während nämlich der Marktanteil von Aldi leicht schrumpft, wächst der von Lidl weiter. Bei Aldi steigen die Kosten seit einiger Zeit schneller als der Umsatz, was zu einer gewissen Ertragsschwäche führt. Verantwortlich sind hier unter anderem hohe Personal- und Energiekosten. Zudem hat Aldi in den vergangenen Jahren vermehrt in aufgewertete Filialen investiert.