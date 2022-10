Lidl: Neue E-Bike-Schnäppchen jetzt verfügbar

Das für eine breite Zielgruppe vielleicht interessanteste E-Bike aus dem Fundus an Angeboten von Lidl stammt in dieser Woche von Prophete. Das E-Bike Alu-ATB „Twentyniner“ rollt mit 29 Zoll großen Reifen über die Straßen und ist unter anderem gut für den täglichen Pendelverkehr zur Arbeit geeignet. Es verfügt über einen 48 Zoll großen Alu-Rahmen und bietet hydraulische Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad. Das LED-Licht vorne (40 LUX) bleibt auch während des Stehens eingeschaltet.

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 499 Wh (10,4 Ah / 48 V)

bis zu 130 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Tourenrad für Pendler bei Lidl im Angebot: das Prophete „Twentyniner“.

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das moderne Tourenrad liegt laut Angaben von Lidl bei knapp 2.040 Euro. Im Onlineshop des Lebensmitteldiscounters kannst du es jetzt aber zu einem Preis von 1.199 Euro kaufen. Das entspricht einem satten Rabatt von 41 Prozent. Ein guter Deal? Weil das Rad in der oben genannten Ausführung aktuell nur bei Lidl zu finden ist, ist ein Preisvergleich schwierig. Aber: E-Bikes mit 29-Zoll-Bereifung und 500 Wh großem Akku kostet sonst schnell 1.500 Euro und mehr.

Fischer E-Bike City Cita 1.0 bei Lidl kaufen

Aus dem Hause Fischer stammt das Modell City Cita 1.0. Und hier wird schon auf den ersten Blick deutlich, dass es sich um ein klassisches Stadtfahrrad handelt. Schnell zum nächsten Termin radeln, Freunde besuchen oder eine Kleinigkeit einkaufen: mit dem City Cita 1.0 ist genau das problemlos möglich. Mit einem 44 Zentimeter hohen und tief gehaltenen Alu-Rahmen, 28 Zoll großen Reifen sowie Felgen- und Rücktrittbremse spricht dieses E-Bike eher eine weibliche Zielgruppe an.

Frontmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 317 Wh (8,8 Ah / 36 V)

bis zu 80 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Feuerrotes City-E-Bike: das Fischer City Cita 1.0 bei Lidl.

Statt für 1.329 Euro bietet Lidl dieses E-Bike aktuell zu einem um 17 Prozent reduzierten Preis an. Heißt: du kannst es für 1.090 Euro kaufen. Ein guter Preis, ja, aber kein Top-Deal. Den kannst du nämlich bei Media Markt und bei Saturn ergattern, denn dort kostet das identische Pedelec in feuerroter Lackierung aktuell nur 1.049 Euro. Und wenn du dich für eine Bestellung bei Amazon entscheidest, sparst du dir derzeit zum gleichen Preis sogar die Versandkosten.

Prophete E-Bike Alu-City für unter 1.000 Euro

Sogar weniger als 1.000 Euro kostet das Prophete E-Bike Alu-City. Es bietet zwar ebenfalls eine 28-Zoll-Bereifung und eine Rahmenhöhe von 46 Zentimetern, aber das allgemein gewählte Design mit tiefem Wave-Rahmen macht deutlich, dass das Rad primär für Senioren konzipiert wurde. Mechanische Felgenbremsen sind ebenso vorhanden, wie eine Rücktrittbremse.

Frontmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374 Wh (10,4 Ah / 36 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Senioren-E-Bike von Prophete bei Lidl im Angebot.

Lidl ruft für dieses Pedelec einen Preis von 999 Euro auf. Gegenüber dem UVP von knapp 1.400 Euro entspricht das einem Rabatt in Höhe von 28 Prozent. Auch das ist kein schlechter Preis, aber andere Tiefeinsteiger kannst du dir schon zu Preisen ab knapp 800 Euro sichern.

Fast 50 Prozent Rabatt: Telefunken E-Bike für Stadtradler

Und dann wäre da noch das Telefunken E-Bike „Multitalent RC657-S“. Ausgestattet mit einem Korb am Lenker, Rücktrittbremse und Felgenbremsen ist auch dieses modern konzipierte Pedelec primär für den Stadt- und Dorfverkehr gedacht. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 49 Zoll hoher Aluminium-Rahmen, 28-Zoll-Bereifung und 20-LUX-LED-Licht vorne.

Frontmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 468 Wh (13 Ah / 36 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Stadt-Fahrrad zum Discount-Preis: das Telefunken E-Bike Multitalent RC657-S bei Lidl.

Statt eigentlich knapp 1.770 Euro bietet Lidl das Telefunken-Pedelec zu einem Preis von nur 899 Euro an – wahlweise in Athrazit oder Weiß. Damit kannst du von einem Rabatt in Höhe von stattlichen 49 Prozent profitieren. Kein anderer Onlineshop ist aktuell günstiger.

Versandkosten und Rückversand-Option bei Lidl

Alle bei Lidl angebotenen E-Bikes werden per Spedition zu dir nach Hause geliefert. Dafür musst du einmalig 14,90 Euro extra einplanen. Für 90 Tage besteht zudem die Möglichkeit, das von dir gekaufte Pedelec auszuprobieren. Allerdings darf jedes Fahrrad maximal 30 Kilometer gefahren werden, um es zurückgeben zu können.

