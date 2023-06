Aerosoft NextSim: So gut sieht die Zukunft realistischer Simulationen aus

Simulatoren sind Videospiele, die dich in die Welt ganz bestimmter Berufe und Tätigkeiten eintauchen lassen. Sie lassen dich Dinge erleben, die dir im realen Leben vermutlich nicht zugänglich sind. Immerhin kann jeder Mensch nur eine begrenzte Anzahl an Berufen ausüben und vor allem solche, die viel Fachwissen erfordern, bleiben oft im Verborgenen. Dies ändert sich jedoch immer mehr, da Videospiele dir eine zunehmend realistische Abbildung dessen vermitteln, was es bedeutet, beispielsweise ein Polizist zu sein. Wir waren für dich auf der Aerosoft NextSim in Paderborn und haben einen exklusiven Einblick in die Welt der Simulatorspiele bekommen. Hier berichten wir dir von unseren Erfahrungen.

Medical Shift auf der Aerosoft NextSim

Medizinische Simulationen sind bislang oft eher in Richtung des humorvollen Gameplays gegangen. Surgeon Simulator und Two Point Hospital beschäftigen sich beispielsweise eher mit fiktiven Krankheiten und Behandlungen, die tatsächliche Versorgung realer Patienten spielt kaum eine Rolle. Anders soll Medical Shift diese Thematik nun angehen. Das Spiel setzt sich eine realistische Darstellung des Alltags eines Arztes in der Notaufnahme als Ziel.

Aktuell befindet sich das Spiel noch in den frühen Stadien der Entwicklung, doch was wir bereits auf der Aerosoft NextSim gesehen haben, wirkte sehr vielversprechend. Das Team hinter Medical Shift hat bereits Erfahrung mit realistischen medizinischen Simulationen, die aktuell im B2B-Bereich eingesetzt werden. Medical Shift soll einen Kompromiss aus Realismus und Videospiel schaffen, der sowohl Medizin-interessierte, als auch Videospiel-Enthusiasten glücklich macht.

Ein erster Einblick in das Krankenhaus von Medical Shift.

Straßenmeisterei Simulator 2

Straßenmeisterei Simulator 2 wird die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils und soll das Konzept des Spiels ergänzen und erweitern. Im Spiel übernimmst du die Rolle eines Straßenmeisters, dessen Aufgabe es ist, Straßen instand zu halten und im zweiten Teil sogar eine neue Straße zu bauen. Außerdem arbeitet das Team daran, viel gewünschte Features wie Schnee schieben ins Spiel zu bringen. Auf der Aerosoft NextSim konnten wir bereits erste Ansätze sehen, in denen eine verschneite Landschaft und verschneite Straßen auf Reinigung warten.

Autobahnpolizei goes Offroad mit neuem DLC

Der Autobahnpolizei Simulator 3 wird um ein neues DLC erweitert. Dieses bringt nicht nur ein neues Areal, sondern eine brandneue Story und spannende neue Features mit sich. Die Story führt dich in abgelegene Wälder, wo du mithilfe deines Polizeihundes Täter aufspürst. An Action fehlt es hier natürlich ebenfalls nicht. Wer sich also nach ein wenig mehr Story sehnt, der sollte dieses DLC keinesfalls verpassen. Doch auch wer kein Geld ausgeben möchte, aber das Spiel schon besitzt, erhält bei der Veröffentlichung Zugang zu den neuen Arealen der Karte.

Das neue DLC liefert dir eine packende Story.

Heavy Cargo: So schwer ist kaum ein Transport

Heavy Cargo – The Truck Simulator ist eine Transport-Simulation, in der du besonders große und schwere Lasten transportieren musst. Sie bildet die Arbeit eines Unternehmens realistisch ab, das sich auf Schwertransporte spezialisiert hat. Dich erwarten im Spiel 30 verschiedene Missionstypen. Du musst die schweren Lasten per Kran verfrachten, dafür sorgen, dass die Strecke frei ist und sicher auch durch Engstellen manövrieren. Jede Aufgabe, die du erfüllst, verändert aktiv die Spielwelt, was für mehr Fahrspaß und ein immersives Erlebnis sorgt.

Mit einem bis zu 30 Meter langen Gespann transportierst du Schiffe, riesige Rotorblätter und gar Lokomotiven, die ihr Ziel über die Straße erreichen sollen. Sowohl die Planung, als auch die Ausführung des Transports sind deine Aufgaben.