SubwaySim Hamburg im Test: So hast du die Stadt noch nie gesehen

Die Hamburger Hochbahn besteht bereits seit 1911 und ist eines der größten Nahverkehrsunternehmen in ganz Deutschland. Wenn du schonmal mit der Hochbahn gefahren bist, dann kennst du sicher auch die U3, eine Linie, die an zahlreichen schönen und interessanten Orten vorbeiführt. In SubwaySim Hamburg kannst du selbst die Kontrolle über einen der Hochbahn-Züge übernehmen und die U3 aus einer ganz neuen Perspektive erleben.

Erster Eindruck und Gameplay

Beim ersten Starten des SubwaySim Hamburg ist direkt aufgefallen, wie schnell das Spiel lädt. Auch die schöne grafische Gestaltung fällt direkt ins Auge und kann mit Liebe zum Detail überzeugen. Sowohl die Züge, als auch die Strecke und ihre Umgebung sind gut gelungen und bilden die beste Seite Hamburgs ab. Beim Start einer Mission kann aus zwei verschiedenen Wetterlagen (sonnig und bewölkt), sowie aus verschiedenen Tageszeiten gewählt werden. Startet man eine Fahrt beispielsweise um 4:17 morgens, dann ist die Sonne noch nicht aufgegangen und die Nacht liegt über Hamburg.

Wie spielt sich der SubwaySim Hamburg?

Das Gameplay des SubwaySim Hamburg ist genau das, was Simulator-Fans von einer guten Simulation erwarten. Besonders die Liebe zum Detail, welche sich schon in der grafischen Gestaltung findet, ist auch im Gameplay zu spüren. Die Züge und deren Steuerung sind realitätsgetreu nachgebildet, die Streckenfahrpläne basieren auf realen Ablaufen und sogar KI-Züge befahren die Strecke mit dem Spieler. Eine gesamte Runde auf der U3 dauert somit rund 46 Minuten, je nachdem wie gut es gelingt sich an den Fahrplan zu halten.

Dementsprechend ist die Steuerung des Spiels jedoch nicht immer völlig intuitiv und erfordert Interesse am Lernen. Um dies zu erleichtern, stehen dir verschiedene Modi zur Verfügung. Zu Beginn des Spiels bietet sich der Fahrplan-Modus an, der dich recht gut an die Hand nimmt. Wenn du jedoch nach einer Herausforderung suchst, dann solltest du den Expertenmodus anschauen. Hier musst du alles selbst machen und hast somit die volle Kontrolle über deinen Zug und die Strecke, die du fährst.

Auch am frühen Morgen warten Fahrgäste auf die Bahn.

Was macht das Spiel besonders?

Der SubwaySim Hamburg sticht vor allem durch die detailreiche Abbildung der Stadt und den hohen Anspruch an den Realismus des Spiels hervor. Außerdem ist die Spezifität des Spiels ein weiterer Faktor, der es von der Menge abhebt. Hamburg ist in Videospielen nur selten vertreten und wenn doch, dann meist als eine Stadt von vielen, oder als Add-on.

Auf der Aerosoft NextSim hatten wir die Möglichkeit, mit den Entwicklern des Spiels zu reden. Besonders wichtig ist es dem Team, das Feedback der Community in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. So kann das Spiel stets weiter verbessert und näher an die Realität gebracht werden.

Geringfügige Performance-Probleme

Die Version des Spiels, die uns noch vor der Veröffentlichung zum Test bereitgestellt wurde, beinhaltet leider zum aktuellen Zeitpunkt noch ein paar Performance-Probleme. Es handelt sich dabei um instabile Framerates, die besonders dann auffallen, wenn du deinen Zug an einer Station verlässt. Ansonsten fallen die Probleme jedoch kaum auf und beeinträchtigen die Spielbarkeit nur geringfügig.

An den Stationen kannst du die Bahn auch verlassen.

Außerdem fehlt eine Möglichkeit, die Steuerung des Spiels individuell anzupassen. Im Menü gibt es zu diesem Zweck einen Reiter, dieser ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch leer. Es handelt sich dabei jedoch um Probleme, die den Entwicklern bekannt sind. Mit Verbesserungen kann also gerechnet werden.

Fazit zum SubwaySim Hamburg

Insgesamt handelt es sich beim SubwaySim Hamburg um eine sehr gelungene Simulation mit wenigen Schwächen. Das Spiel überzeugt durch seine Liebe zum Detail und die Leidenschaft der Entwickler, die im Spiel zu spüren ist. Ob du also an Simulationen, Hamburg, oder der Hochbahn interessiert bist, hier findest du alles, was du dir wünschst. Und sollte doch mal etwas fehlen, dann freuen sich die Entwickler des Spiels stets über konstruktives Feedback und Vorschläge aller Art.

SubwaySim Hamburg kommt am 16. Mai 2023 offiziell auf den Markt. Du kannst das Spiel schon jetzt über Steam auf deine Wunschliste setzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Spiel nur für Microsoft Windows verfügbar.

Pro

Hoher Realitätsanspruch

Gelungene Simulation

Liebe zum Detail

Contra