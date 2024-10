Ärger mit Stromtarif: Diese Anbieter schneiden bei Kunden am besten ab

Der Kundenmonitor befragt in Deutschland immer wieder Verbraucher, um eine Einschätzung zu unterschiedlichsten Branchen zu erhalten. In diesem Jahr befragte der Kundenmonitor 6.073 Menschen zu ihren Stromtarifen. In allen Kategorien, zu denen Verbraucher befragt wurden, konnte sich ein Energieversorger dabei konstant den ersten Platz sichern. Gab es Grund für dich, dich im vergangenen Jahr über deinen Stromanbieter zu ärgern? Dann könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein, um dich nach einem besseren Versorger umzusehen.

Kunden haben entschieden: Dieser Stromtarif überzeugt

Unter den Befragten wurden nur jene Stromanbieter für den Gesamtvergleich berücksichtigt, die wenigstens 100 Nennungen unter den Befragten aufwiesen. Das traf laut Studiennotizen auf 19 Stromversorgungsgesellschaften zu. Die Daten erhob der Kundenmonitor sowohl im Januar, April als auch Juli 2024 für eine Auswertung. Ein Unternehmen fällt dabei besonders positiv aus. Der Energieversorger Octopus Energy triumphiert in allen Befragungskategorien mit dem ersten Platz. Besonders erfreulich ist das beim Preis-Leistungs-Verhältnis unter Stromtarifen. In allen Kategorien der Umfrage konnten Kunden entscheiden, wie zufrieden sie mit einer Dienstleistung waren. Dabei stand eine Skala von 1 (vollkommen zufrieden) bis 5 (unzufrieden) zur Verfügung. Einzige Ausnahme unter den Befragungspunkten bildete dabei die Nachfrage, wie einfach es Energieversorger Kunden aus deren Sicht gestalten, ihre Anliegen zu lösen. Hier konnte der Grad der Zustimmung von 1 (Voll und ganz) bis 4 (Überhaupt nicht) ausgewählt werden.

Ein Sieger in allen Kategorien

Octopus Energy sicherte sich mit 2,04 die beste Bewertung für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Gefolgt von Yello Strom mit 2,49. Mit exakt gleicher Wertung von 2,53 teilen sich die Anbieter Lekker Energie, E wie einfach sowie Mainova den dritten Platz. Im Durchschnitt stimmten Kunden mit einem Wert von 2,63 ab. Octopus Energy konnte seine Kunden im Vergleich zur Konkurrenz mit einem deutlichen Vorsprung überzeugen. Das Unternehmen etablierte sich ebenso als Gewinner in den Kategorien Globalzufriedenheit (1,9), Customer Effort Score (1,6) sowie Zufriedenheit mit Leistungsumfang (1,97). Auch die Unternehmen Yello Strom und Mainova belegen in anderen Kategorien häufiger die Plätze 2 und 3.

Welche Anbieter hingegen negative Wertungen erhielten, lässt sich in der Übersichtsgrafik des Kundenmonitors nicht erkennen. Wohl jedoch, dass in keiner der genannten Kategorien mehr als 9 von 19 Stromanbietern eine grüne Beurteilung erhielten. Bei mehr als der Hälfte der durch die Befragung ermittelten Energieversorger waren Kunden somit im Verhältnis unzufrieden oder sehen Verbesserungsbedarf. Durch den Studiensteckbrief können wir uns jedoch einige Namen herleiten. Die E.ON-Gruppe, EnBW sowie Vattenfall sind als die größten drei Unternehmen mit mehr als 100 Nennungen dabei. Allerdings findet sich lediglich Vattenfall namentlich genannt, mit einer grünen Beurteilung – die anderen beiden fallen somit in die Sparte der unzufriedenen Kunden.

Insgesamt fanden sich die folgenden 19. Energieversorger mit 100 Nennungen in der Umfrage:

Octopus Energy Yello Strom Lekker Energie E wie einfach Mainova Stadtwerke Düsseldorf Enercity ENTEGA Eprimo Vattenfall Stadtwerke München Süwag Energie enviaM EWE Energie N-Ergie RheinEnergie Lichtblick E.ON-Gruppe EnBW