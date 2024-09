ADAC knallhart: Diese Winterreifen sind ein wahres Fiasko

Wer regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich an eine einfache Regel halten: „Von O bis O nur mit Winterreifen fahren“ – also von Oktober bis Ostern. Und wer nun aufmerksam mitgelesen hat, wird feststellen: Der turnusmäßige Reifenwechsel steht auf dem Programm. Doch welchen Winterreifen solltest du am besten auswählen? Der ADAC gibt nach einem umfangreichen Winterreifen-Test die passenden Tipps; rät von einigen Modellen aber auch ausdrücklich ab.

Beste Winterreichen der Dimension 215/55 R16

In der Dimension 215/55 R16 (u.a. Audi A4, Opel Astra und Volkswagen Golf) Peugeot 308) stechen die Modelle Goodyear Ultragrip Performane 3, Dunlop Winter Sport 5 und Vredestein Wintrac Pro mit einer guten Endnote heraus. Die Modelle von Dunlop und Goodyear punkten dabei mit den besten Testergebnissen hinsichtlich der Fahrsicherheit. Ganz anders sieht es bei den Winterreifen Triangle WinterX TV401, Kenda Wintergen 2 KR501 und Davanti Wintoura + aus. Hier hat der ADAC bei der Fahrsicherheit zum Teil erhebliche Mängel feststellen müssen und rät deswegen von einem Kauf ab.

Die schlechten Bewertungen erklärt der Automobilklub im Detail so: Triangle und Davanti liefern auf nasser Fahrbahn nicht einmal mehr eine ausreichende Leistung ab. Der Kenda kommt auf trockener Fahrbahn nicht über eine ausreichende Bewertung hinaus, wird aber aufgrund seines hohen Gewichts abgewertet. Alle drei Modelle sind auch hinsichtlich des Bremswegs auf nassem Asphalt aus einer Geschwindigkeit von 80 km/h wenig überzeugend. Rund 42 Meter hat der ADAC bis zum Stillstand gemessen – 7 Meter mehr als jene Modelle mit den kürzesten Bremswegen von Pirelli, Firestone und Continental.

Beste Winterreichen der Dimension 205/55 R16

Auch in der Reifendimension 205/55 R16 (u.a. BMW 3er, Kia Ceed und VW Golf) gehört der Goodyear UltraGrip Performance 3 zu den besten Winterreifen im ADAC-Test. Noch etwas besser schneidet der Continental WinterContact TS 870 ab. Insbesondere mit Blick auf die Fahrsicherheit konnte dieses Reifenmodell im Test noch etwas mehr überzeugen. Ebenfalls gut: der Michelin Alpin 6. Keine Empfehlung ist in dieser Reifenklasse der Winrun Winter-max A1 WR22. Er fuhr hinsichtlich der Fahrsicherheit das mit Abstand schlechteste Testergebnis ein. Grund: Bei Nässe bietet er laut ADAC kaum Grip und könne so zum Sicherheitsrisiko werden.

Gleichzeitig untersuchte der ADAC auch die Öko-Bilanz der Reifen. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, mit welchen Laufzeiten bei einer Nutzung zu rechnen ist. Hier schnitten der Michelin Alpin 6 und der Hankook Winter I*Cept R53 am besten ab. Für beide Modelle prognostiziert der ADAC eine Laufleistung von rund 53.000 Kilometern, ehe Ersatz angeschafft werden muss. Der Vredestein Wintrac und der Pirelli Cinturato Winter 2 kommen im Gegensatz dazu nur rund 34.000 Kilometer weit. Insgesamt hat der ADAC für seinen Winterreifen-Test 2024 28 Modelle für die untere Mittelklasse getestet.

