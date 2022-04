Abgefahren: So sehen die neuen Bluetooth-Kopfhörer von Sony aus

Zu den besten Over-Ear-Kopfhörern auf dem Markt zählt zweifelsohne Sonys preisgekröntes Modell WH-1000XM4. Mit einer Akkulaufzeit von fast 40 Stunden schneiden die Kopfhörer bei der Stiftung Warentest mit der Note „gut“ ab und gehören damit zur Top 10. Selbstverständlich sind es Klang, Tragekomfort und Haltbarkeit, die für viele Käufer von Over-Ear-Kopfhörern eine elementare Rolle spielen. Das Spitzenmodell von Sony bekommt hier durchweg die Note „gut“. Und dieses Erfolgsmodell soll in Kürze einen Nachfolger bekommen.

Die neue Kopfhörer-Generation im futuristischen Design

Seit zwei Generationen hat Sony bei seinen Kopfhörern der Spitzenklasse am Design kaum etwas verändert. Ob das Over-Ear-Modell WH-1000XM3, das 2018 in den Handel kam und immer noch erhältlich ist oder der Nachfolger WH-1000XM4, den es seit 2020 zu kaufen gibt: Das Design ist zwar zeitlos, blieb aber über die Jahre hin unverändert. Bis jetzt. Denn zu dem Nachfolgemodell, den Sony WH-1000XM5, sind nun Bilder aufgetaucht. Sie zeigen die Kopfhörer in zwei Farben und einem komplett neuen Look. Die nachfolgende Galerie zeigt die nächste Over-Ear-Generation von Sony:

Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Top-Kopfhörer im neuen Design: Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 im Case Quelle: techniknews Sony WH-1000XM5 im Case Quelle: techniknews

Das neue Design der Kopfhörer wirkt nicht nur futuristisch, sondern auch deutlich minimaler als das der bisherigen Erfolgsmodelle. Zudem erinnert es unweigerlich an den Look der Bose Noise Cancelling Headphones 700. Auch sie haben einen wesentlich schmaleren Bügel, der die Kopfhörer leichter und filigraner aussehen lässt, als es der Bügel bei den QuietComfort-Modellen macht.

Sony WH1000XM5: Marktstart und Preis

Die technischen Daten zu den Sony WH1000XM5 sind bisher ziemlich rar. Gerüchten zufolge sollen die Kopfhörer eine Akkulaufzeit von 40 Stunden mit eingeschaltetem Active Nosie Canceling (ANC) auf die Ohren bringen. Das wären 10 Stunden mehr, als es bei den WH-1000XM4 der Fall ist. Ein deutlicher Unterschied. Innerhalb 3,5 Stunden sollen die Kopfhörer wieder vollständig aufgeladen sein.

Darüber hinaus soll ein neuer Treiber verbaut sein; ebenso wie zwei Prozessoren für das ANC und drei Mikrofone. Zudem stehen Bluetooth 5.2, ein Klinkenanschluss und eine USB-C-Schnittstelle auf dem Datenblatt. Zum Marktstart und Preis gibt es bislang keine Informationen. Das Vorgängermodell kostete zum Marktstart 379 Euro. Inzwischen sind die Kopfhörer für rund 290 Euro erhältlich. Es ist davon auszugehen, dass Sony bei den WH1000XM5 eine ähnliche Preisgestaltung vornehmen wird.

