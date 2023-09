Ab 2025 nur noch elektrisch: Dieser Autohersteller macht ernst

Opel, altehrwürdiger Autohersteller und bekannt für mannigfaltige Auto-Geschichte, ist auf der IAA in einmal mehr in die Vollen gegangen. Florian Huettl, CEO der Marke, präsentierte einmal mehr den Plan, ab 2025 ausschließlich BEV, also vollelektrische Modelle, auf den Markt zu bringen. Bis zuletzt hatte Opel 2028 als Zielmarke für die BEV-only-Strategie genannt. Jetzt also die Ansage für 2025. Gleichzeitig soll binnen 2024 jedes verfügbare Opel-Modell mindestens auch als elektrische Variante erhältlich sein.

Opel: E-Auto-Strategie mit alten Bekannten

Anders als viele Konkurrenten setzt Opel bei seiner Elektrifizierungsstrategie vorwiegend auf die altbewährten Konzepte. Das hat gleich zwei Vorteile. Einerseits sind die Fahrzeuge, da sie auf den bekannten Plattformen basieren, schneller entwickelt und verfügbar. Andererseits sind die Autos bekannt. Jeder, der die Marke kennt, weiß, wen ein Corsa oder ein Astra anspricht. Heißt: Die Modelle sind weniger erklärungsbedürftig. Beim unterschätzten Thema „Emotionalisierung“ hat Opel Vorteile.

Auf der IAA 2023 zeigte Opel daran anknüpfend auch die beiden neuen Stromer im Lager der Rüsselsheimer. Den Corsa Electric und den Astra Sports Tourer Electric, kurz Astra ST. Der Corsa ist endlich ein überschaubar großer Stromer für Paare oder wechselweisen Stadt-Land-Verkehr. Der Astra ist die Familienkutsche, die er immer schon war.

Der Opel Corsa Electric

Beide E-Autos basieren wie erwähnt auf ihren Verbrenner-Vorbildern und bieten deshalb etwa Merkmale wie einen Kardantunnel – die merkliche Erhöhung des Innenraumbodens durch die Mitte des Fahrzeugs. Der ist bei neuen und expliziten Stromer-Plattformen – etwa bei VWs MEB-Aufbau für die ID-Modelle – nicht mehr da. Auch sonst sieht man dem Corsa E und dem neuen Sport-Astra die Opelhaftigkeit an.

Opel Astra ST Electric – Der neue Familien-Stromer?

Gerade der Astra Sports Tourer gefiel uns im IAA-Schnellcheck sehr gut. Schnittiges Äußeres, ordentlich Platz und ein hübsches Schiebedach machen den Opel-Stromer aus. Das Raumwunder trotz 54-kWh-Akku eignet sich wirklich gut für Familien, die elektrisch unterwegs sein wollen. Dazu gibt es ihn mit Schmankerl wie einem schicken Schiebedach.

Der Akku ist allerdings eher ein Kompromiss als eine echte Stärke. Fürs Pendeln, Alltagsverkehr und wenn zu Hause eine Lademöglichkeit da ist, ist er absolut ausreichend. Wer mit der Familie in den Urlaub fährt, muss an Ladepausen-Entertainment für die Kids denken. Die WLTP-Reichweite des vergleichsweise kleinen Akkus liegt bei immerhin 413 Kilometern. Im Alltag und vor allem auf der Autobahn dürften aus dem 54-kWh-Akku jedoch nicht viel mehr als 300 Kilometer rauszupressen sein. Wie viel genau zeigen dann bald die ersten Tests auf der Langstrecke. Kaufen kannst du den Astra zu einem Listenpreis ab 43.490 Euro. Im Leasing bekommst du ihn konfigurationsabhängig für rund 400 Euro pro Monat.

Der neue Opel Astra ST Electric

Corsa Electric – teurer Spaß, aber endlich eine kleine Alternative

Dem Corsa E kommt in der größten Ausführung ebenfalls auf über 400 Kilometer WLTP-Reichweite. Das ist für den Stromer in seiner Größen- und Zielgruppenklasse mehr als ordentlich. Dem Corsa könnte aber sein Preis im Wege stehen. Bei über 30.000 Euro fängt der Kleinwagen an. Auch wenn hier mehr geboten wird als in einer Renault Zoe, das ist den meisten vermutlich noch zu viel. Im Leasing zahlst du für den elektrischen Corsa in der Neuauflage (nicht mit dem Corsa-e verwechseln) immer noch über 300 Euro monatlich.

Jeder Sechste kauft seinen Opel online

Neben neuem Corsa und Astra gab es aber auch noch weitere Neuigkeiten für Opel-Fans. Mit dem Opel „Experimental“ enthüllte der Hersteller ein Konzept-Auto, das künftig die Design-Marschrichtung vorgeben soll. Das futuristisch anmutende Modell trägt dazu das neue Opel-Logo. Den Kreis hat der Konzern dabei nicht angefasst, allerdings den Blitz. Das ikonische Opel-Merkmal ist nun dynamischer und noch abstrakter.

Neues Opel-Logo auf dem Konzept „Experimental“

Spannendes aus dem Vertrieb gibt es ebenfalls zu berichten. Marketingchefin Rebecca Reinermann skizzierte eine Vision, in der Opel-Fahrzeuge vom Handy, in wenigen Schritten gekauft werden. Was bei Tesla schon längst Usus ist, soll auch bei der alten Dame Opel passieren. Schon jetzt würde jeder sechste Opel-Kauf online abgeschlossen.