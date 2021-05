Vatertag: 5 geniale Geschenke für Männer bis 20 Euro und ein Geheimtipp

Der Vatertag steht vor der Tür. Doch statt Kneipe und geselliger Wanderung mit dem Bollerwagen stehen auch in diesem Jahr Corona-bedingt eher kleinere Runden an. Für alle Kinder heißt es derweil: Ich brauche noch ein Vatertagsgeschenk! Wir haben 5 Geschenkideen für Männer, die du ganz einfach online bestellen kannst. Als Geschenk verpackt treffen sie dann pünktlich bei deinem Papa zum Vatertag ein. Am Ende gibt es zudem noch einen Geheimtipp.

Bartpflegeset

Bärte liegen mal wieder im Trend und Barber-Shops schießen wie Pilze aus dem Boden. Doch der Bart will nicht nur einmal im Monat vom Profi gestutzt werden. Für die tägliche Bartpflege gibt es dieses Set. Es kostet rund 20 Euro und enthält Bartwachs, Bartöl, Bartbürste, Bartkamm, eine Schere und einen Reisebeutel.

Handkettensäge

Wahrlich ein Geschenk für Männer: die Handkettensäge. Ob Outdoor, Camping oder im Garten: Für rund 20 Euro bekommst du eine Handkettensäge mit 33 Zähnen aus Carbonstahl. Praktisch: Eine Gürteltasche befindet sich im Lieferumfang. Darin verstaut wiegt das Gadget für Männer 150 g und ist kleiner als ein Smartphone.

Kräutergarten

An Vatertag geht es den meisten Männern darum, den Tag mit anderen Männern zu verbringen. Und dabei das eine oder andere Bier zu trinken. Neben dem Lieblingsgetränk der Deutschen kommen immer wieder auch Brände, Liköre oder andere Schnäpse auf den Tisch. Eine gute Geschenkidee für Männer zum Vatertag: Der Männer-Kräutergarten für rund 16 Euro. Dieser enthält acht Kräuterliköre, darunter Jägermeister, Kümmerling und Unkrautvernichter. Geliefert wird der Schabau in einer Kräuterbox.

Kugelschreiber

Einfache Kugelschreiber hat wohl jeder zuhauf. Doch es gibt auch ganz besondere Kugelschreiber. Als Geschenk für Männer eignet sich der Tactical Pen für rund 15 Euro. Der Stift besteht aus Flugzeugaluminium, das schwer genug ist, um als Glasbrecher zu fungieren. Die Spitze des Schreibers ist aus Wolframkarbid gefertigt. Damit zerschlägst du im Notfall ganz einfach die Autoscheibe. Zu den weiteren Funktionen des Tactcal Pens gehören eine LED-Taschenlampe, ein Flaschenöffner, ein Schraubenzieher sowie ein Sechskantschlüssel.

Magnetisches Armband

Dein Vater ist Handwerker? Dann ist das magnetische Armband das perfekte Geschenk. Damit enden das ständige suchen nach Schrauben in der Tasche und das unnötige hinab und hinauf steigen von Leitern. Das Magnetarmband hat 15 leistungsstarke Magneten integriert, die Muttern, Schrauben, Nägel und Co. halten können. Der Preis für eines der beliebtesten Geschenke für Männer bei Amazon: 12 Euro.

Geheimtipp

Für bartlose Väter die viel Zeit am Schreibtisch verbringen, ist ein Bartpflegeset oder eine Handkettensäge vermutlich nicht das richtige Geschenk. Doch auch für diesen Fall haben wir einen heißen Tipp: Ein Fidget Spinner aus Metall, der sich zerlegen lässt. Dieser Würfel mit Zahnrädern macht wirklich Spaß, hilft beim Stressabbau und lässt sich kaum noch zur Seite legen. Der Preis: rund 16 Euro.