Scheiben, Felgen und Lack: Diese Mittel bekommen dein Auto wirklich sauber

So bekommst du die Scheiben deines Autos perfekt sauber

Autoscheiben voller Schlieren sind nicht nur hässlich anzusehen. So etwas kann sogar gefährlich sein. Denn während sich die Windschutzscheibe während der Fahrt von außen meist mit Scheibenwischer und Wischwasser sauber halten lässt, fallen Schmutz und Schlieren innen erst dann auf, wenn es zu spät ist. Kommst du mit deinem Auto etwa nachts ins Gegenlicht, können die Schlieren auf der Innenseite der Autoscheibe das Licht so ablenken, dass du geblendet wirst oder so, dass du vor lauter Schlieren nicht mehr die Straße sehen kannst. Dabei ist ein Glasreiniger nicht sofort die beste Wahl.

So kannst du bei hartnäckigen Flecken zunächst einen Schmutzradierer ausprobieren. Diese offenporigen Schwämme aus Melaminharz bewirken oft Wunder und kosten gerade mal einen Euro. Von innen solltest du zunächst einmal Staub wischen und erst anschließend die Scheiben mit einem Microfasertuch und geeignetem Glasreiniger in Form von Spray oder Schaum putzen. Greif besser zum Markenprodukten. Diese sind in der Regel etwas teurer, aber effektiver. Glasreiniger von Sonax etwa gibt es schon für 10 Euro.

Felgenreiniger: So strahlen die Räder wieder

Wer kennt es nicht: Man fährt durch die Waschanlage oder sprüht das Auto mit einem Hochdruckreiniger ab, wienert wie der Teufel, doch die Felgen sehen danach immer noch nicht sauber aus. Das hat einen Grund: Der Bremsstaub, der beim Bremsen entsteht, lagert sich auf den Felgen ab. Da beim Bremsen eine enorm hohe Hitze entsteht, brennen sich die Partikel der Bremsklötze in die Felgen ein und lassen sich nur schwer wieder entfernen. Vor allem bei hellen Alufelgen fällt das auf. Doch es gibt spezielle Mittel, die dabei helfen, die Räder wieder blitzeblank zu bekommen.

Tipps, wie man Felgen mit Hausmitteln wie Backofenspray oder Zahnpasta sauber bekommt, gibt es wie Bremsstaub an der Felge nach 1.000 Kilometern. Doch auch hier ist aufwendiges Schrubben unerlässlich. Deutlich besser und vor allem schneller geht es mit speziellen Felgenreinigern. Und die sind gar nicht so teuer, wie mancher vielleicht denkt. So gibt es etwa eine Sprühflasche mit 1 Liter Felgenreiniger bereits für rund 14 Euro. Das Beste daran: Man sprüht die Felgen einfach ein, lässt das Reinigungsmittel kurz einwirken und spritz die Räder anschließend mit einem Wasserstrahl ab oder fährt durch die Waschanlage. Fertig – und das ganz ohne Schrubben. Der Reiniger für 14 Euro ist säurefrei und damit für alle Autofelgen geeignet.

Wer darüber hinaus nicht nur strahlende Felgen, sondern auch glänzende Reifenflanken haben möchte, kann zu Reifenschaum oder Reifenspray greifen. Effektive Mittel gibt es etwa von Nigrin bei eBay für rund 10 Euro.

Reifenspray sorgt für glänzende Reifen, aber auch dichtes und langlebiges Gummi.

Lackpflege: Die besten Mittel für ein langanhaltend sauberes Auto

Während Scheiben und Felgen eher kleine Flächen sind, ist die Autohaut das größte Organ des Wagens. Wer mit dem Auto durch die Waschanlage fährt, bekommt den Lack zwar großflächig sauber. Doch nach genauerem Hinsehen gibt es anschließen immer noch oft Stellen, die eine Nachbehandlung benötigen. Hier hilft beispielsweise Reinigungsknete für rund 8 Euro. Oder aber man möchte größere Teile des Lacks wieder auf Vordermann bringen. Dann greift man am besten zu einem Lackreiniger, der dem Lack nebenbei auch noch die ursprüngliche Lacktiefe zurückbringt. Mittel gibt es schon für wenige Euro, etwa von Sonax.

Wer von vorneherein lieber zum Eimer mit Schwamm und Wasser greift und sein Auto von Hand putzt, statt es durch die Waschanlage zu fahren, braucht nicht unbedingt teures Auto Shampoo. Spüli aus der Küche und ein weicher Schwamm genügen, um Fett und Ruß zu entfernen. Spülmittel hilft auch bei Vogelkot. Ein mit Wasser und Spülmittel getränkter Lappen ist hier das simple, aber effektive Mittel. Ist der Vogelkot schon eingetrocknet, einfach den Lappen kurz darauf liegen lassen. Da Vogelkot aber ätzend ist und den Lack stark angreift, sollte man es dazu besser nicht kommen lassen.

