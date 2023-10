Lego Technic 2023: Alle Sets in der Übersicht und schon mit Rabatt

Die neuen Lego Technic Sets aus dem Jahr 2023 sind mittlerweile wohl alle vorgestellt. Neue Sets sind in diesem Jahr also nicht mehr zu erwarten. Doch damit beginnt in der Regel die Preisschlacht. Denn Lego im Allgemeinen und Technic im Speziellen wird vom Markt in der Regel stark rabattiert angeboten. Wir haben dir im Folgenden alle Sets in der Übersicht aufgestellt, nach Preisen sortiert und verraten, wo du jetzt schon sparen kannst.

Liebherr LR 13000 Raupenkran: Wahnsinnsset auf Ketten

200 Meter Ausleger, 236 Meter Hubhöhe und maximal 3.000 Tonnen Traglast: Der Liebherr LR 13000 ist ein echtes Monster auf Ketten. Er gilt als der stärkste Raupenkran der Welt. Lego hat ihn jetzt in der Technic-Welt nachgebaut.

680 Euro bei unter 3.000 Teilen – was Lego-Fans lange befürchteten, ist mit dem Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran wahr geworden. Bei diesem Set kosten die Steinchen im Schnitt fast 24 Cent. Doch das hat zumindest zwei Gründe, die nachvollziehbar sind. Denn in dem 1 Meter hohem und 1,10 Meter langem Set gibt es vor allem an den Auslegern riesige Teile. Dazu kommen zwei Smart-Hubs, Control+-Anbindung und insgesamt sechs Motoren, sowie 24 neue Gewichtssteine, die gemeinsam fast 1 Kilo Gewicht auf die Waage bringen.

Name: Liebherr LR 13000 Raupenkran – 42146

Listenpreis: 679,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 2.883

Yamaha MT-10 SP

Auch im Jahr 2023 gibt es wieder ein Motorrad in der Technic-Welt zu bestaunen. Diesmal kommt die Lizenz von Yamaha. Aus 1.478 Steinchen baust du hier die MT-10 SP auf. Sie verfügt laut Lego über einen Vierzylinder-Motor und Federung vorn und hinten. Dazu bekommst du eine Lenkung und ein 3-Gang-Getriebe.

Lego Technic-42159-Yamaha MT-10 SP – Seite – links – schräg

Du kannst die Yamaha mit der Setnummer 42159 auf dem Seitenständer präsentieren oder auf einem Podest platzieren. Mit einem Smartphone oder Tablet kannst du zusätzliche Funktionen mittels VR ausprobieren. Auf dem Markt kam das Set zu einem Preis von knapp 230 Euro. Doch über 200 Euro wird niemand dafür ausgeben. Denn schon jetzt sind die Rabatte stetig über 20 Prozent.

Name: Yamaha MT-10 SP – 42159

Listenpreis: 229,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 1.478

Lego Technic Peugeot 9X8

Das Jahr 2023 steht bei Lego Technic ganz im Zeichen sportlicher Automobile. Das größte Set aus der Reihe ist dementsprechend ein Hypercar aus Frankreich. Der Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar besteht dabei aus 1.775 Teilen und bekommt die Set-Nummer 42156. Zusammengesteckt ergeben sie einen Rennwagen im Maßstab 1:10. Er ist 50 cm lang, 22 cm breit und 13 cm hoch. Darin befinden sich laut Lego ein elektrisches 7-Gang-Getriebe und ein V6-Motor.

Lego Technic Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar

Der Bolide kostet zum Marktstart bei Lego und den Peugeot-Händlern satte 200 Euro. Zum Start waren hier also erst einmal keine hohen Rabatte zu erwarten. Das hat sich aber mittlerweile geändert.

Name: Peugeot 9X8 – 42156

Listenpreis: 199,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 1.775

John Deere 948L-II Skidder: Forstmaschine mit Pneumatik

Lego hat die Pneumatik nicht vergessen. Das ist die wohl wichtigste Botschaft bei diesem Set an die Fans der Klemmbausteine. Die Luftdruck-Funktionen behandelt Lego schon lange eher stiefmütterlich. Doch jetzt kommt mal wieder ein großes Set mit ebendieser Funktion: Der Lego Technic 42157 John Deere 948L-II Skidder.

Lego Technic 42157 – John Deere Skidder

Er bietet dir neben der Pneumatik knapp 1.500 Teile, eine Knicklenkung und handbetriebene weitere Funktionen. Auch Aktoren kommen dabei zum Zuge, um das Schild abzusenken. Das Highlight ist aber der mächtige Greifarm, den du mit der integrierten Handpumpe und über Ventile steuern kannst. Damit ist der Skidder nicht nur für erwachsene Fans der Marke, sondern auch für Kinder und deren Spieltrieb interessant.

Name: John Deere 948L-II Skidder – 42157

Listenpreis: 189,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 1.492

Control+ für den Lego Technic 42160 Audi RS Q e-tron Das neue Spitzenmodell in der Rennwagen-Serie mit Motor ist der Audi RS Q e-tron mit Control+ mit der Setnummer 42160. Er bietet 914 Teile, zu denen gleich drei Motoren und eine Batteriebox gehören. Gesteuert wird wie bei Control+ üblich ausschließlich über Smartphone oder Tablet. Einzelradaufhängung und Federung sind beim Rallye-Audi ebenfalls integriert. Dazu gibt es laut Lego neue Räder, die bisher exklusiv für dieses Set sind. Lego Technic 42160 Audi RS Q e-tron Beim Preis des neuen Lego-Technic-Sets wird es haarig. Die 914 Teile kosten satte 170 Euro. Control+ bleibt also weiterhin ein sehr teures Vergnügen. Name: Audi RS Q e-tron – 42160

Listenpreis: 169,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 914

Ford GT 2022: Blauer Sportwagen erstaunlich günstig

Eines der Highlights aus Legos 2023er-Technic-Kollektion ist der Ford GT 2022. Der dunkelblaue Sportwagen mit der Setnummer 42154 besteht aus knapp 1.500 Teilen und umbaut damit 39 cm Länge, 18 cm in der Breite und eine Höhe von 9 cm. Er richtet sich eher an erwachsene Lego-Kunden oder Fans des Ford GT. Trotzdem bietet er zumindest Einzelradaufhängung mit Federung, eine Hand-of-God-Lenkung und einen mitlaufenden V6. Dazu hat Lego Scherentüren und ein paar Klappfunktionen verbaut.

Name: Ford GT 2022 – 42154

Listenpreis: 119,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 1.466

Der Lego Technic Ford GT 2022 kostet knapp 120 Euro Listenpreis. Er wurde zum 1. März in den Handel gedrückt und kostet schon lange weniger als 100 Euro.

Lego Technic 42154: Ford GT 2022

Löschflugzeug – Lego Technic 42152

Eines der auffälligsten Sets im Jahr 2023 ist wohl das Löschflugzeug mit der Setnummer 42152. Es besteht vorwiegend aus roten und gelben Technic-Teilen, die trotz ihrer Anzahl von nur 1.134 Stück ein Flugzeug von 60 cm Breite und 59 cm Länge ergeben. Dabei lässt sich das Fahrwerk per Zahnraddreh einziehen und die Winkel des Heckflügels verstellen. Dazu können Kinder „Wasser“ oben in das Flugzeug einfüllen und beim Spielen aus einer Klappe am Bauch auslassen.

Lego Technic 42152 Löschflugzeug

Das Lego Technic 42152 kostet einen Listenpreis von 110 Euro und ist seit dem 1. März 2023 verfügbar. Hier waren die Rabatte lange verhalten. Doch sie werden kommen. Also ist hier Geduld gefragt.

Name: Löschflugzeug – 42152

Preis: 109,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 1.134

NASA Mars Rover Perseverance: 42158 kommt mit 6-Rad-Lenkung

Beim NASA-Modell liegt der Fokus voll auf einer 6-Rad-Lenkung und dem beweglichen Arm. Das Set ist dabei 23 x 23 x 32 cm groß und wird von Lego mit dem Smartphone „verbunden“. Dabei geht es aber um eine AR-Anwendung, die eine digitale Darstellung der Umgebung um das Set herum mittels Handy-Display und Kamera ermöglicht. Der Rover kostet bei Lego selbst knapp 95 Euro. Im freien Handel wechselt er aber für unter 70 Euro den Besitzer.

Lego Technic 42159 NASA Mars-Rover Perserverance

Name: NASA Mars-Rover Perserverance – 42159

Preis: 94,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 1.132

Bugatti Bolide 42151: Hypercar aus 900 Teilen

Das beim Start ins neue Jahr größte Set hört auf den Namen Bugatti Bolide und kommt mit der Nummer 42151 zu dir. Es besteht aus 905 Teilen und kostet zum Start 50 Euro. Dafür bekommst du einen schwarz-gelben Rennwagen mit Hand-of-God-Steuerung und einem mitlaufenden Motor. Lego hat ihn mittlerweile jedoch auch in einer blauen Variante vorgestellt. Die hört auf den Namen Bugatti Bolide Agile Blue und besitzt die Set-Nummer 42162. Außer der Farbe gibt es jedoch keine Änderungen am Modell.

Lego Bugatti Bolide Technic Modelle 2023

Der ist jedoch kein klassischer Lego-Motorblock, sondern mit Achsen und Stangen gelöst. Dazu lassen sich die Türen öffnen und das Lenkrad dreht sich mit. Den Boliden bekommst du mittlerweile mit locker 25 Prozent Rabatt. Damit bekommt er ein sehr ansehnliches Preis-Leistung-Verhältnis.

Name: Bugatti Bolide – 42151

Preis: 49,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 905

Lego technic 42162 Bugatti Bolide Agile Blue

Name: Bugatti Bolide Agile Blue – 42162

Preis: 49,99 Euro – Hier im Angebot

Teileanzahl: 905

Lamborghini Huracán Tecnica

Der Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica besteht aus 806 Teilen, gehört in die Liga des McLaren Senna GTR und schiebt sich damit zwischen den aktuellen Bugatti Boliden und den Chevrolet Camaro ZL1. Er kostet 53 Euro und der Marktstart lag auf dem 1. August.

Lego Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica

Name: Lamborghini Huracán Tecnica – 42161

Listenpreis: 52,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 806

Nascar Next Gen Chevrolet Camaro ZL1

Neben dem Bugatti und dem Ford gibt es 2023 noch ein weiteres schnelles Auto in der Technic-Welt. Mit gut 670 Teilen umbaut es 7 x 28 x 13 cm. Lego hat ihm die Set-Nummer 42153 verpasst. Eine Hand-of-God-Lenkung und ein mitlaufender Motor sind die Funktionshighlights. Der V8 ist jedoch nicht aus den klassischen Motorelementen von Lego gebaut, sondern bedient sich einer offeneren und simpleren Konstruktion.

Lego Technic Chevrolet Camaro ZL1

Wie der Bugatti Bolide kostet der Chevrolet Camaro ZL1 50 Euro Liste. Den Marktstart hatte Lego auf den 1. März festgelegt. Nach nur wenigen Tagen ist der Preis zum ersten Mal gefallen. Du bekommst den Renner also auch jetzt mit einem Rabatt.

Name: NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 – 42153

Listenpreis: 49,99 Euro – Hier im Angebot

Teilezahl: 672

The Batman – Batcycle

Auch im Jahr 2023 ist wieder ein Motorrad unter den neuen Technic-Sets. Diesmal kommt die Lizenz aber nicht von BMW oder Ducati, sondern von DC. Das The Batman – Batmobil mit der Setnummer 42155 ist das zweite Gefährt des neuen Fledermausmanns in der Technic-Welt. Aus dem Jahr 2022 kommt das Erste: Das Batmobil.

Lego Technic 42155: The Batman – Batcycle

Das schwarze Zweirad besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang und 16 cm hoch. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und erinnert stark an einen Café-Racer. Die puristische Optik versteckt gekonnt die Federung vorne und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet. Das Motorrad ist am 1. März für 55 Euro auf den Markt gekommen. Doch schon jetzt ist der Preis auf gut 40 Euro gefallen.

Name: The Batman – Batcycle – 42155

Listenpreis: 54,99 Euro – Hier im Angebot

Teileanzahl: 641

Monster Jam: Monster Mutt Dalmatian und Dragon

Es gibt auch 2023 wieder zwei Monster-Trucks. Die 20-Euro-Sets folgen dem bisherigen Prinzip der Reihe und kommen mit einem Rückziehmotor und dem klassischen Unterbau zu dir. Beim Design kannst du dich zwischen einem grünen Drachen und einem weißen Dalmatiner entscheiden.

Lego Monster Jam Mutt Dalmatian B-Modell Technic Modelle 2023

Die Federung ist wie schon 2021 und 2022 nur optisch angedeutet. Eine echte Federung gibt es nicht. Toll ist aber, dass Lego sich hier die B-Modelle nicht spart, sondern beide Monster-Trucks schon ab Werk umgebaut werden können. Der Monster Jam Dragon mit der Nummer 42149 wird so zu einem Dragster. Der Monster Jam Monster Mutt Dalmatian mit der Set-Nummer 42150 wird zu einem Renn-Truck. Die beiden Sets sind jetzt schon mit Rabatten um 30 Prozent zu haben. Damit sind sie in der Regel die besten Optionen auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb der Lego-Technic-Welt.

Name: Monster Jam Monster Mutt Dalmatian 42150 / Monster Jam Dragon 42149

Preis: 19,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 244 / 217

Lego Monster Jam Dragon B-Modell Technic Modelle 2023

Lego Technic für 10 Euro: die kleinen Sets mit Spielwert

Häufig sind die kleinen Sets der 10-Euro-Klasse einen intensiven Blick wert. Das liegt zum einen daran, dass sie aus sehr wenigen Steinen viel Spielspaß generieren, auch für Anfänger einfach zu bauen und wie die Monster-Trucks mit einem B-Modell ausgestattet sind.

Lego Kipplaster B-Modell Technic Modelle 2023

Im Jahr 2023 versorgt Lego seine Fans mit einem Kipplaster und einer Pistenraupe in diesem Segment. Die rote Pistenraupe 42148 bietet dir 178 Teile und wird zu einem Schneemobil. Der Kipplaster 42147 bekommt ein zweites Leben als Bagger. Er kommt mit dunkelblauen und gelben Steinen zu dir. Beide sind jetzt lange genug im Markt, dass sie ab und an mit einem kleinen Rabatt versehen werden. 20 Prozent Ersparnis sind so häufig drin.

Name: Pistenraupe 42148 / Kipplaster 42147

Preis: 9,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 178 / 177

Lego Pistenraupe Technic Modelle 2023

Lego Technic 30655: Gabelstapler mit Palette

Noch einmal kleinen ist das Set mit der Nummer 30655. Der Gabelstapler mit Palette hat nur 78 Elemente und kostet nur knapp 4 Euro. Das kleinste Set der Saison kommt ohne Karton zu dir und ist stattdessen in einem Plastiktütchen auf den Markt gekommen.

Name: Gabelstapler mit Palette 30655

Preis: 3,99 Euro – im Angebot

Teileanzahl: 78

