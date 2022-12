Lego Technic zu Weihnachten: Das sind die besten Sets mit großen Rabattchancen

Lego bringt pro Jahr hunderte Sets auf den Markt. Ob City, Harry Potter, Star Wars oder Minecraft: Die schiere Anzahl der Sets kann einen schon erschlagen. Einer der beliebtesten Bereiche ist die Lego-Technic-Welt. Hier verbaut man wenig bis keine „normalen“ Bricks, also klassische Steine, sondern Achsen, Pins, Liftarme und Paneele. Das hat zur Folge, dass man viel ausgeklügeltere mechanische Funktionen verbauen kann. Und das macht die Serie so beliebt bei Jung und Alt. Doch welche Sets sollten unter den Weihnachtsbaum? Wir haben unsere Favoriten hier zusammengefasst.

Absoluter Luxus: Dieses Set hat viel Sparpotenzial

Starten wir mit dem besten Lego Technic Geschenk für sich selbst oder für den erwachsenen Partner, der schon alles hat. Unsere Empfehlung ist aber nicht die viel diskutierte 1:8-Reihe der Supersportwagen. Der Ferrari Daytona SP3 ist zwar schon viel besser geworden als seine Vorgänger, jedoch überzeugt uns das Konzept nicht ganz so sehr, wie ein anderes Modell.

Er ist nämlich nicht nur ein Hingucker im Regal und hat eine vergleichbare Teileanzahl, sondern ist auch motorisiert und damit mit dem Handy fernsteuerbar. Der Cat D11 Bulldozer besitzt die Nummer 42131 und ist eines der wenigen Control+-Sets, die zu empfehlen sind. Er kommt auch aus dem Jahr 2022 und ist wie die 1:8-Modelle mit über 30 Prozent und damit rund um 300 Euro im Markt zu haben. Zum Vergleich: Lego selbst möchte satte 500 Euro für den Bulldozer.

Lidl, Pokémon und Tesla: Diese Alternativen sind kompatibel und günstiger

Groß und günstig: Zwei Lego-Technic-Modelle mit Funktionen und starkem Preis

Einen gewaltigen Preissprung gibt es vom Bulldozer zu unseren nächsten Favoriten. Im Bereich von 130 bis 300 Euro gibt es zurzeit kein empfehlenswertes Technic-Set am Markt. Und so konzentrieren wir uns auf zwei hervorragende Sets, die du dir beide mit etwas Glück für unter 130 Euro schnappen kannst.

Lego Airbus H175 Rettungshubschrauber 42145

Mitte des Jahres 2022 zeigt Lego einen neuen und motorisierten Hubschrauber. Das Set mit der Nummer 42145 kostet zum Start knapp 210 Euro und bietet dir dafür 2001 Teile. Der Lego Airbus H175 Rettungshubschrauber bringt es auf eine Länge von mächtigen 72 cm. Der Nachbau ist 24 cm hoch und bauartbedingt mit 13 cm recht schmal. Der verbaute Motor wird hier nicht mittels App angesteuert, sondern mit mechanischen Schaltern am Modell selbst.

Bei der Teileanzahl ist das Set am besten mit dem Lego Abschleppwagen 42128 des Jahres 2021 vergleichbar. Er bringt es auf 2017 Teile und kostet nach zwei Preiserhöhungen in diesem Jahr knapp 180 Euro. Durch seine Vielzahl an Funktionen und vor allem einer mittlerweile außergewöhnlichen Pneumatik ist er auch die zweite Empfehlung in diesem Preisbereich.

Lego Technic Abschlepptruck 42128

Vernünftig und mit Funktionen

Im zweistelligen Preisbereich gibt es bei Lego Technic viel Auswahl, aber auch viel Langeweile. Und so haben wir dir auch hier zwei besondere Modelle herausgefischt, die für uns das Beste sind, was Lego zurzeit in dem Bereich zu bieten hat.

Zum einen gibt es hier Batmans Batmobil mit der Nummer 42127. Das Set kostete mal 100 Euro und du kannst es jetzt für rund 60 Euro schießen. Das Besondere: Es macht sich gut im Regal eines Batman-Fans, die Kinder können damit spielen und es hat seltene Leuchtsteine verbaut, die das Set auch optisch zum Highlight machen.

Batmans Batmobil Lego Technic 2022

Zum Anderen gibt es mit dem 42139 Geländefahrzeug ATV ein Set, das ebenfalls für 60 Euro zu dir kommt, aber vor allem mit seinen Funktionen und seinem Spielwert punkten kann. Die Optik ist Geschmacksache, aber das Set bietet mit Abstand die meiste Technik in der Unter 100 Euro Klasse.

Lego Technic für Kinder: Das sind die aktuellen Empfehlungen

Echte Kindersets gibt es im Lego-Technic-Bereich nur noch wenige. Viele Sets sind zu groß und zu teuer. Aber unser Favorit für die Kleinen ist beides nicht und er verspricht auch noch einiges an Spielspaß. Dabei handelt es sich um die Modelle der Monster-Jam-Reihe. Sie besitzen zum einen mit ein bisschen Rabatt einen angenehmen Preispunkt unter 20 Euro. Zum Anderen bieten sie ein zweites Modell aus den gleichen Steinen (B-Modell) und mit einem Aufziehmotor eine tolle Spielfunktion.

Lego Technic Monster Jam Grave Digger

Dazu sind sie robust und können so auch von kleineren Kindern gut bespielt und mit ein bisschen Hilfe von den Eltern auch frustfrei aufgebaut werden. Die verschiedenen Modelle sind alle sehr ähnlich und bieten quasi das Gleiche. Deshalb kannst du dich hier von der Optik leiten lassen:

Megalodon Lego Technic 2022