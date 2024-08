Beste Kamera-Objektive: Das ist die aktuelle Top 10

Die Auswahl an Kamera-Objektive auf dem Markt ist riesig. Nicht nur jeder Kamera-Hersteller hat seine eigenen Objektive im Angebot, sondern auch viele Dritthersteller. Ob nun Sigma, Voigtländer oder Yongnuo – die Übersicht geht schnell verloren. Denn sie produzieren auch für Nikon-, Canon-, Panasonic– oder Sony-Kameras. Und um der Verwirrung die Krone aufzusetzen, teilen sich manche Kamera-Hersteller einen Objektivanschluss, wie das MFT-System von Panasonic und Olympus. Doch welche sind die besten? Das will DxOMark herausgefunden haben. Die Liste mit den Top 10 zeigen wir dir hier.

Objektiv-Auswahl: Darauf musst du achten

Bevor es zur Bestenliste geht, solltest du dir zuerst Gedanken machen, welches Objektiv du benötigst: Schon die Bajonett-Auswahl schränkt den Markt erheblich ein und die Auswahl wird entspannter. Sony E-Mount, MFT oder Leicas M? Hast du hier die erste Auswahl, bist du schon einmal einen großen Schritt weiter. Dazu kommt, dass du die Brennweite vorab festlegen kannst. Soll es ein Zoom-Objektiv oder eine Festbrennweite sein? Zooms sind flexibel und decken viele Situationen ab, Festbrennweiten liefern in der Regel aber die bessere Bildqualität.

Diese Vollformat-Kameras schießen die besten Fotos: Enges Rennen in den Top 10

Sie hängt zumindest zum Teil auch von der Lichtstärke des Objektivs ab. Je größer sie ist, umso größer sind in der Regel die Objektive und umso tiefer musst du am Ende in die Tasche greifen. Dafür kannst du mit lichtstarken Objektiven mehr Licht in der gleichen Zeit auf den Sensor schaufeln und damit deine Belichtungszeiten verkürzen oder in dunklerer Umgebung verwacklungsärmer Fotos schießen.

Entscheidungshilfe Ausstattung

Weitere Entscheidungshilfen liefern die Ausstattung der Objektive. Fotografierst du oft mit Filtern, ist eine sich nicht drehende Frontlinse wichtig und möchtest du den Autofokus deiner Kamera benutzen, solltest du auf eine entsprechende Unterstützung des Objektivs achten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Dazu kommt selbstverständlich der Preis. Und hier spreizt sich die Schere heftig: Das Top-Objektiv in der Liste – das Nikon Nikkor Z 58mm f/0,95 S Noct – kostet beispielsweise ab 7.800 Euro. Das günstigste Objektiv in den Top 10 – das Yongnuo YN 85mm F1.8S DF DSM für das Sony Alpha System – unter 500 Euro.

Objektive im Test: Das sind die Top 10

Damit ist klar, dass die Top-10-Liste der Kamera-Experten von DxOMark nur eine Orientierungshilfe sein kann. Doch spannend ist sie allemal, da sich eine illustre Gesellschaft in ihr wiederfindet: