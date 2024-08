Skullcandy Dime Evo: Toller Klang und doch nicht gut?

Die Dime Evo sind Skullcandys neuestes In-Ear Kopfhörer-Modell. Sie sollen vor allem draußen und auf Reisen ihre Stärken zeigen. Doch was sind die Stärken der Kopfhörer? Laut Skullcandy können die Dime Evo primär mit langer Batterielaufzeit, Schweiß- und Wasserresistenz und einer isolierenden Passform punkten. Ob sie diese Versprechen halten, haben wir für dich getestet.

Tragekomfort, Passform und Bedienung

Kopfhörer, die gerade auf Reisen benutzt werden sollen, müssen gut passen. Wichtig sind der Tragekomfort und wie gut die Kopfhörer im Ohr sitzen. Die Dime Evo besitzen weiche Silikonspitzen, die ins Ohr gelegt werden und sich an den Ohrkanal anpassen sollen. Im Lieferumfang enthalten sind drei verschiedene Größen, S, M und L. Leider fehlte die für mich passende Größe, was bei anderen Kopfhörern bislang kein Problem war. Auch bei meinem Kollegen passten die Kopfhörer nicht ganz. Der mittlere Aufsatz ist etwas zu groß, der kleine zu klein. Im Folgeschluss sitzen die Kopfhörer nicht ideal im Ohr und man hat stets das Gefühl, sie zur Sicherheit doch noch einmal ins Ohr drücken zu müssen.

Das ist unangenehm, doch trotz der etwas unpassenden Form sitzen die Kopfhörer insgesamt recht fest im Ohr. Während des Tests sind sie weder draußen noch im Bus aus dem Ohr gefallen. Allerdings ist der korrekte Sitz der Kopfhörer sehr wichtig, wenn es um die isolierende Passform geht. Bei Kopfhörern, die durch ihre Passform isolieren sollen, ist es von Bedeutung, dass sie das Ohr möglichst gut verschließen. So verhindern sie, dass Geräusche von außen eindringen.

Die Skullcandy Dime Evo sitzen nicht ideal im Ohr.

In puncto Bedienung lassen die Dime Evo ebenso zu wünschen übrig. Es ist zu leicht, den Knopf an der Außenseite der Kopfhörer versehentlich zu drücken, was besonders dann auffällt, wenn man die Kopfhörer häufig nochmal nachjustiert. Positiv anzumerken ist jedoch, dass die Funktionen intuitiv und einfach sind. Die Kopfhörer reagieren schnell und ohne merkliche Verzögerung. Bei grundlegenden Funktionen ist es außerdem egal, an welchem Kopfhörer man den Knopf drückt.

Angenehmer Klang ohne Rauschen

Über die Skullcandy App lässt sich das Sounderlebnis anpassen.

Bei den Skullcandy Dime Evo handelt es sich eher um Budget-Kopfhörer. Bei Amazon kosten sie weniger als 40 Euro. Dafür ist der Klang jedoch erstaunlich gut und fühlt sich voll an. In der zugehörigen App kannst du aus verschiedenen Klangprofilen wählen, die den Ton auch merklich verändern. Zudem lässt sich auch bei hoher Lautstärke kaum ein Hintergrundrauschen wahrnehmen. Insgesamt schneidet der Klang der Dime Evo in ihrer Preisklasse sehr gut ab.

Über die App lässt sich ebenfalls steuern, wie intensiv der Awareness-Modus der Kopfhörer sein soll. Im Awareness-Modus werden Geräusche von außen absichtlich durchgelassen. So musst du deine Kopfhörer nicht ständig ausziehen, wenn du beispielsweise am Bahnhof eine Ansage hören möchtest. Allerdings kannst du dir den Awareness-Modus in vielen Fällen auch gänzlich sparen, denn die Dime Evo verfügen über einen One-Ear-Modus. Das bedeutet, dass du auch mit nur einem Earbud im Ohr Musik hören kannst, ohne dass der andere sich im Case entlädt oder unnötig verbunden ist.

Kein Active Noise Cancelling

Die Skullcandy Dime Evo verfügen nicht über ANC. In ihrer Preisklasse ist das Feature allerdings auch eine Seltenheit. Das Fehlen von ANC soll hier dennoch Erwähnung finden, da die Kopfhörer mit Noise Isolation werben. Es ist wichtig zu wissen, dass es sich hierbei nicht um ein aktives Unterdrücken der Umgebungsgeräusche handelt. Stattdessen sollen die Kopfhörer so sitzen, dass aufgrund der Passform möglichst wenig Lärm ans Ohr gelangt.

Akkulaufzeit und Ladecase

Das Ladecase der Skullcandy Dime Evo ist das wohl offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal der Kopfhörer. Es ist länglich, wird nicht aufgeklappt, sondern aufgeschoben und verfügt über einen praktischen Karabinerhaken. Das Ladecase macht einen sehr robusten Eindruck und auch der Schiebemechanismus wirkt nicht, als würde er schnell verschleißen. Auch beim Schütteln des Case lösen sich die Kopfhörer nicht aus ihrem Dock und laden ohne Probleme weiter.

Das Ladecase wird aufgeschoben.

Laut Herstellerangaben verfügen die Ohrstecker über 8 Stunden Akkulaufzeit außerhalb des Case. Im Case stecken weitere 28 Stunden. Wer die Kopfhörer einzeln verwendet, der kann die Akkulaufzeit dadurch verdoppeln. Dank Rapid Charge lassen sich die Kopfhörer innerhalb von 10 Minuten genug aufladen, um 2 Stunden lang Musik zu hören.

Dank des teilweise transparenten Ladecase kannst du von außen sehen, ob deine Kopfhörer laden, auch wenn das Case geschlossen ist. Das ist besonders praktisch, wenn du sichergehen möchtest, dass die Kopfhörer sich nicht beim Transport gelockert haben, oder nicht richtig eingelegt wurden. Auch die verbliebene Akkuladung lässt sich an verbauten LEDs ablesen. Geladen wird das Case wie gewohnt über USB-C.

Fazit zu den Skullcandy Dime Evo

Auf der Website von Skullcandy kosten die Dime Evo 50 Euro. Dabei handelt es sich um einen fairen Preis, trotz mancher Schwächen der Kopfhörer, die sich großteils auf die individuelle Form der Ohren zurückführen lassen. Die Kopfhörer sind hochwertig verarbeitet, bieten in ihrer Preisklasse tollen Klang und nette Spielereien in der App. Auch das ausgefallene Ladecase ist ein netter Touch, der die Dime Evo von der Konkurrenz abhebt. Wer die Kopfhörer also gemütlich tragen kann, der bekommt ein gutes Rundumpaket.

Testsiegel Skullcandy Dime Evo

Pro

Guter Klang in ihrer Preisklasse

Fairer Preis

Hochwertige Verarbeitung

Contra

Sitzen nicht gut im Ohr

Steuerung zu empfindlich