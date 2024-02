Wie Philips Hue, nur viel günstiger: Smarte Leuchten bei Lidl im Angebot

Bei Lidl sicherst du dir jetzt schon für 19,99 Euro eine tolle Alternative zu Philips Hue. Das Smart-Home-Set beinhaltet neben einer Kontrolleinheit gleich drei dimmbare Lampen sowie eine praktische Fernbedienung. Natürlich können die Leuchten aber auch über dein Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden. Du magst es lieber bunt? Dann schnapp dir dieses Set für 22,99 Euro. Wir schauen uns die Geräte genauer an.

Preiswerte Alternative zu Philips Hue: Das bieten dir die Lampen

Smarte Lampen zum kleinen Preis gibt’s aktuell bei Lidl. Dank 66 Prozent Rabatt kostet dieses Smart-Home-Set etwa nur noch 19,99 Euro. Hauptaugenmerk sind dabei natürlich die drei smarten Lampen mit jeweils 9 Watt und einer E27-Fassung. Die dimmbaren Glühbirnen können warmweißes bis kaltweißes Licht darstellen und so für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Die Leuchten verfügen dabei über eine Lebensdauer von ungefähr 30.000 Stunden und sind außerdem nach IP20 geschützt, somit allerdings nicht für den Außenbereich geeignet.

Trotz des geringen Preises bekommst du hier ein umfangreiches Set geboten

Das schicke Licht der smarten Lampen kann sich wortwörtlich sehen lassen – doch auch die Bedienung ist bei dem Set ein Highlight. So lassen sich die Leuchten etwa unkompliziert über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Selbstverständlich gibt es aber ebenso eine passende App für dein Smartphone und selbst die Sprachsteuerung via Google Assistant ist problemlos möglich. Grund dafür ist die ebenfalls im Lieferumfang enthalte Gateway Kontrolleinheit. Hierdurch hast du stets die volle Kontrolle über dein Smart Home Set-up und kannst künftig auch noch weitere Geräte verbinden. Kompatibel sind dabei so ziemlich alle Lidl-Smart-Home-Produkte sowie andere ZigBee 3.0 kompatible Systeme. Ein passendes Extra stellen wir dir am Ende des Artikels noch vor.

Insgesamt kann dieses Smart-Home-Set in Sachen Funktionsumfang vielleicht nicht unbedingt mit Philips Hue Geräten mithalten. Diese kosten jedoch auch unfassbar viel Geld. Bei Lidl kommst du hingegen schon lediglich 19,99 Euro an drei smarte Lampen, die deine Wohnung angenehm beleuchten. Hinzu kommen allerdings auch noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Dennoch: Wer einfach nur preiswerte, smarte Lampen zum Dimmen sucht, macht hier ein echtes Schnäppchen.

Bunte Lampen & passender Bewegungsmelder ebenfalls bei Lidl im Angebot

Falls du nicht nur dimmbare, sondern auch bunte Lampen möchtest, solltest du dir für 22,99 Euro (plus Versand) lieber dieses Smart-Home-Set bei Lidl sichern. Die drei Lampen können nämlich zusätzlich ebenso 16 Millionen Farben darstellen, welche du komfortabel über dein Smartphone auswählst. Die Leistung der Glühbirnen fällt mit 9,5 Watt ebenfalls minimal höher aus. Ansonsten ist das Set identisch.

→ 3 RGB Lampen mit Gateway für 22,99 Euro

Passend zu den smarten Lampen kannst du dir bei Lidl jetzt auch einen passenden Bewegungsmelder über die Hälfte billiger sichern. Für lediglich 6,99 Euro (plus Versand) bekommst du hier ein perfektes Extra zu dem Smart-Home-Set. Durch Infrarot-Sensoren erkennt das Gerät Bewegungen, wodurch etwa die Beleuchtung aktiviert werden kann, sobald du den Raum betrittst. Außerdem eignet sich der Bewegungsmelder so ebenfalls als optischer Warnmelder.

→ Bewegungsmelder für 6,99 Euro