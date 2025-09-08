Wie bitte?! Amazon verkauft Marken-Kopfhörer für nur 13 Euro

Beim Versandriesen Amazon sind Marken-Kopfhörer unter dem Schnäppchenhammer gelandet. Schlappe 12,99 Euro stehen jetzt nur noch auf der Rechnung. Was es mit dem Angebot auf sich hat, erfährst du hier.
Frau trägt die Xiaomi Redmi Buds 6 Active Kopfhörer
Diese Marken-Kopfhörer gibt's bei Amazon für nur 12,99 Euro.Bildquelle: Xiaomi / Amazon / inside digital
Marken-Kopfhörer müssen zwangsläufig teuer sein? Falsch gedacht. Denn bei Amazon kommst du jetzt an die Xiaomi Redmi Buds 6 Active zum echten Witzpreis. Für die In-Ears zahlst du beim Versandriesen nur schlappe 12,99 Euro. Ob die Kopfhörer die richtige Wahl für dich sind und was du für den Preis erwarten darfst, klären wir jetzt.

Heftiger Deal – oder doch nicht?

12,99 Euro sind ein wahnsinnig guter Preis für Kopfhörer – so viel steht schon mal fest. Allerdings: Die Redmi Buds 6 Active sind auch ohne Rabatt nicht wirklich teuer. Normalerweise stehen rund 17 Euro auf der Rechnung. Der aktuelle Preis von 12,99 Euro ist aber trotzdem nicht zu verachten, denn laut Preisvergleich gab’s die In-Ears bisher noch nie günstiger. Im Klartext heißt das: Der Rabatt ist für sich betrachtet mit nur 4 Euro vielleicht nicht ganz so krass, der Preis ist aber dennoch unübertroffen. Schnäppchenjäger können also bei Interesse beruhigt zuschlagen.

Jetzt kaufen!

13 Euro für In-Ear-Kopfhörer: Das darfst du erwarten

Der Preis stimmt so weit, werfen wir also mal einen Blick hinter die Kulissen. Die Kopfhörer gönnen dir in Kombination mit dem Ladecase bis zu 30 Stunden lang Musikgenuss. Ein 14,2 mm großer Treiber soll dabei für einen starken Sound mit geringer Verzerrung sorgen. Über die Xiaomi Earbuds App kannst du den Klang an die Musik oder deinen Podcast anpassen und unter anderem Stimmen oder Bässe verstärken.

Aber klar ist auch: Du solltest hier keine Soundqualität wie bei teuren Sony-Stöpseln erwarten. Für Musik und Podcast während der täglichen Bahnfahrt reicht die verbaute Technik aber allemal. Dank eines integrierten Zweifachmikrofons und Windunterdrückung bist du zudem beim Telefonieren immer gut zu verstehen. Die Kopfhörer sind außerdem nach IPX4 gegen Wasser geschützt und trotzen jedem Wetter, oder eignen sich für schweißtreibende Workouts.

Die Redmi Buds 6 Active erfreuen sich wohl nicht zuletzt wegen des Preises ziemlicher Beliebtheit. Bei Amazon gingen sie im vergangenen Monat über 2.000 Mal über die Ladentheke. Dabei haben sie schon 6.475 Rezensionen und eine Gesamtbewertung von 4,3 Sternen gesammelt. Käuferinnen und Käufer loben vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis der Kopfhörer. Obendrein cool: Zum Kauf schenkt Xiaomi allen neuen Nutzerinnen und Nutzern ein dreimonatiges Spotify-Premiumabo dazu. Das ist besonders krass, da bereits ein einzelner Monat Spotify Premium rund 13 Euro kostet. Um dir das Gratis-Abo zu sichern, musst du deine neuen Xiaomi-Kopfhörer nach dem Kauf auf dieser Aktionsseite registrieren.

Wer auf der Suche nach In-Ear-Kopfhörern mit einer soliden Leistung für den Alltag ist, scheint hier richtig zu sein. Dank des aktuellen Angebotspreises von nur 12,99 Euro kann sich der Kauf also wirklich lohnen.

