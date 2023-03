Unendlich Daten im 5G-Netz und das beste iPhone: Der Preis ist kaum zu glauben

Wenn du jederzeit ein flüssiges Nutzererlebnis, eine hervorragende Kamera und ein edles Design gepaart mit einem großen Top-Display haben möchtest, ist das iPhone 14 Pro Max dein Smartphone der Wahl. Zusammen mit dem Tarif O₂ Unlimited Max holst du das Beste aus dem Apple-Phone heraus. Denn hiermit surfst und streamst du unterwegs völlig unbegrenzt mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 500 MBit/s im Download im 5G-Netz.

Premium von oben bis unten: Das steckt im iPhone 14 Pro Max

Wenn du bis hierhin gelesen hast, wirst du kaum noch ein Argument für das Top-Smartphone von Apple brauchen. Dennoch kurz die Highlights im Schnelldurchlauf: Außen kannst du dich auf ein Edelstahl-Gehäuse in chirurgischer Qualität freuen sowie ein Always-On-Display mit 6,7 Zoll Diagonale. Die moderne OLED-Technologie liefert die dabei lebendige Bilder mit satten Farben und die hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz sorgt für flüssige Bewegungen. Auch die Helligkeit ist mit 2.000 Nits ordentlich hoch, sodass du auch bei direkter Sonneneinstrahlung alles gut erkennen kannst. Insbesondere der Bildschirm hat uns auch in unserem Test nachhaltig beeindruckt.

Dazu steckt im iPhone 14 Pro Max ein superschneller Prozessor, der mit fast allem fertig wird. Und auch beim Kamera-Setup ist alles Premium: Hiermit knipst du Bilder mit bis zu 48 MP und erzeugst auch bei schlechtem Licht tolle Fotos. Die Selfie-Kamera steckt zudem in der Dynamic Island, die Apple erstmals in der iPhone 14 Pro-Reihe verbaut und dir coole Features bietet.

Nun verdient ein Premium-Smartphone selbstverständlich auch nur einen Premium-Tarif. Und den bekommst du mit dem O₂ Unlimited Max dazu. Denn hier legt dir der Netzbetreiber keine Steine in den Weg, sondern bietet dir grenzenloses Datenvolumen im 5G-Netz. Das ist perfekt für diejenigen, die unterwegs viele Videos und Serien in hoher Qualität schauen wollen und dabei auf eine besonders stabile Verbindung setzen wollen. Außerdem lohnt sich der Tarif auch für diejenigen, die unterwegs arbeiten wollen und via mobilem Hotspot etwa auch ihr Notebook oder Tablet ins Internet bringen wollen. Dazu bekommst du eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming.

Nun zu den Kosten: Für das iPhone 14 Pro Max (128 GB) mit Unlimited-Tarif zahlst du monatlich 64,99 Euro bei 36 Monaten Laufzeit. Hinzu kommen einmalig Kosten von 41,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und den Versand. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Zum Vergleich: Der in diesem Angebot enthaltene Tarif kostet allein normalerweise bereits 59,99 Euro (+39,99 Euro Anschlusspreis). Daher zahlst du also im Grunde genommen nur 5 Euro im Monat für Apples Flaggschiff.

Zur Einordnung des Preises – denn 65 Euro im Monat sind keineswegs wenig – noch ein Blick auf die Netzbetreiber-Konkurrenz. Willst du etwa bei der Telekom das Riesen-iPhone mit Unlimited-Vertrag kaufen, zahlst du einmalig rund 430 Euro fürs Handy und monatlich satte 124,95 Euro für den Vertrag. hier ist O₂ beim Preis klar vorne. Auch bei Vodafone bist du trotz aktueller 20-Prozent-Rabattaktion noch deutlich über dem O₂-Kurs: 299,90 Euro fürs iPhone und 103,99 Euro für den Vertrag stehen hier zu Buche. Da wirken die 37 Euro Handykosten und 64,99 Euro für den Vertrag doch deutlich humaner. Auch, wenn du hier ein Jahr länger im Vertrag bist.