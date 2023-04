Über 750 Euro sparen: iPhone 14 für 29 Euro + Vielsurfer-Tarif ohne Mehrkosten

Viel günstiger als bei diesem Tarif-Bundle kommst du sicher nicht an das iPhone 14. Bei MediaMarkt zahlst du aktuell nämlich nur 29 Euro für das Smartphone. Hinzu kommt dann noch ein leistungsstarker O 2 -Tarif mit 140 GB Datenvolumen für 47,99 Euro im Monat. Das Coole an dem Deal: Im Bundle ist der Grundpreis keinen Cent teurer – du zahlst für das leistungsstarke iPhone 14 also wirklich nur einen Aufpreis von einmalig 29 Euro!

Der Tarif zum iPhone 14 kann sich sehen lassen. Allen voran bekommst du hier 140 GB Datenvolumen im O 2 -Netz zur Verfügung gestellt. Das reicht locker für alle Vielsurfer, die auch unterwegs gerne mal Streamen, Zocken und Co. Doch nicht nur das: Jedes Jahr kommen weitere 10 GB dazu. Im Download surfst du dabei mit einer starken Bandbreite von maximal 300 MBit/s, der Upload schafft immerhin 50 MBit/s. Außerdem profitierst du von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Dieses Gesamtpaket kostet dich monatlich 47,99 Euro. Die Anschlusskosten werden hingegen komplett gestrichen, wodurch du sonst nur noch den Gerätepreis von 29 Euro plus 4,95 Versandkosten für das iPhone 14 zahlst. Einen Aufpreis bei den Grundkosten gibt es für das Apple-Handy übrigens nicht – der Tarif kostet einzeln nämlich ebenfalls 47,99 Euro im Monat.

Dem High-End-Tarif wird mit dem iPhone 14 auch ein Top-Smartphone zur Seite gestellt. Ein Highlight ist dabei definitiv das 6,1 Zoll große Super Retina XDR Display. Dieses besticht vor allem durch eine tolle Farbwiedergabe mit einem guten Kontrast sowie einer Pixeldichte von 457 ppi. Das OLED-Display kommt dabei auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Zudem liegt das Apple-Handy mit seiner kompakten Größe hervorragend in der Hand. Für die Leistung sorgt währenddessen der Bionic A15 Prozessor in Kombination mit 6 GB Arbeitsspeicher. So wird dir die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von den Apple-Geräten geboten.

Apple iPhone 14 Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A15 Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.279 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 172 g Farbe Blau, Violett, Mitternacht (Schwarz), Polarstern (Weiß), Product (Rot), Gelb Einführungspreis iPhone 14 (6/128 GB): 999 €, iPhone 14 6/(256 GB): 1129 €, iPhone 14 (6/512 GB): 1389 € Marktstart September 2022

Abstriche musst du – zumindest auf dem Papier – beim Akku machen. Dieser kommt beim iPhone 14 nur auf eine Kapazität von 3.279 mAh. In der Praxis kommst du damit aber problemlos durch den Tag. Der Akku kann wahlweise auch kabellos aufgeladen werden – ein echter Pluspunkt. Der Speicherplatz ist mit 128 GB ebenfalls ausbaufähig. Ein Nachrüsten ist aufgrund des fehlenden microSD-Slots dabei leider nicht möglich. Ein Vorteil ist jedoch der Schutz gegen Wasser nach IP68 sowie die Face-Unlock-Technologie. Gefunkt wird darüber hinaus mit den üblichen Standards rund um Bluetooth 5.3, NFC für mobiles Zahlen sowie 5G. Das Preisschild von 29 Euro für das Smartphone kann sich absolut sehen lassen, einzeln zahlst du für das iPhone 14 nämlich mindestens 795 Euro.

So viel sparst du bei dem Deal

Dadurch, dass du zum Schnäppchen-Preis an das iPhone 14 kommst, verfügt der Deal über ein hohes Sparpotenzial. Bei dem Tarif kommst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von 1.185,71 Euro. Holst du dir den Tarif und das Apple-Gerät separat, musst du hingegen satte 1.946,76 Euro blechen. So kommst du auf eine Ersparnis von 761,05 Euro.