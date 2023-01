Über 500 Euro Ersparnis: Tarif mit Samsung Galaxy S22

Das Samsung Galaxy S22 gehört zu den Top-Handys auf dem Markt – jetzt kannst du das Smartphone im Tarif-Bundle für 29,99 Euro im Monat ergattern und über 500 Euro sparen.

O2 Free M: Das kann der Tarif im Galaxy S22-Bundle

20 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming – all das bekommst du beim O 2 Free M Tarif mit dem Galaxy S22 für 29,99 im Monat geboten. Das coole: Einen monatlichen Aufpreis für das Bundle zahlst du nicht, denn auch einzeln trägt der Tarif das gleiche Preisschild. Dazu kommt neben den 39,99 Euro Anschlusskosten aber natürlich noch der Gerätepreis für das Spitzenklasse-Handy von Samsung obendrauf: Mit nur 19 Euro fällt dieser aber super niedrig aus, im Netz kostet das S22 nämlich gerne mal um die 600 Euro. Durch den 100-Euro-Wechselbonus kannst du den Preis sogar erneut drücken und ordentlich sparen.

Samsung Galaxy S22: Top-Handy im Überblick

Nicht nur der dritte Platz in unserem Smartphone Leser-Ranking zeigt, dass das Samsung Galaxy S22 zu den beliebtesten Handys auf dem Markt gehört. Auch beim Blick auf die technischen Daten überzeugt das S22: Der hauseigenen Exynos 2200-Chip gibt dem Smartphone ordentlich Power, während die 8 GB Arbeitsspeicher für eine flüssige Benutzererfahrung sorgen. Das 6,1 Zoll AMOLED-Display kann ebenfalls punkten und bietet so etwa eine hohe Pixeldichte von 425 ppi. Gleichzeitig liegt das Handy aufgrund der verhältnismäßig geringen Größe optimal in der Hand.

Kleinere Abstriche muss man hingegen bei der Kamera machen. Zwar kommt die Hauptkamera auf 50 Megapixel und kann durchaus hübsche Bilder knipsen, in unserem Test kam es aber auch mal zu Bildrauschen. Im Tarif-Bunde bekommst du übrigens das Galaxy S22 mit 128 GB Speicherplatz. Ein Nachrüsten via microSD-Karte ist leider nicht möglich.

So viel sparst du wirklich!

29,99 Euro im Monat ist auf den ersten Blick nicht gerade wenig, doch das Bundle mit dem Galaxy S22 macht diesen Tarif zu einem echten Schnäppchen: Über die 24 Monate Vertragslaufzeit kommst du so nämlich auf Gesamtkosten in Höhe von rund 678 Euro. Alleine das Samsung-Handy kostet im Netz bereits 600 Euro. Schließt du den O 2 Free M Tarif einzeln ab (Regulärpreis: 29,99 Euro) und holst dir das S22 auf anderem Weg, kommst du auf ein Preisschild von über 1.259 Euro – im Bundle bei MediaMarkt sparst du also über 500 Euro!

Noch ein Preisvorteil: Kaufst du das S22 bis Ende Januar, kannst du außerdem noch von einem anderen Vorteil profitieren. Samsung schenkt einen 12-Monats-Gutschein für Disney+. Du bekommst den Gutschein nach der Aktivierung deines Handys in der Samsung Members App.

Weitere S22-Deals auch unter 30 Euro monatlich

Der oben genannte Deal ist ein Preis-Leistungs-Kracher, der sich unter Berücksichtigung aller Faktoren zum Schnäppchen mausert. Allerdings bietet MediaMarkt auch noch einige S22-Schnäppchen für alle, die strikt nach dem Preis gehen.

Galaxy S22 Tarif-Angebote bei MediaMarkt im Januar 2023.

Für unter 30 Euro kommst du je nach Wahl in alle drei Netze. Die Budget-Tarife beinhalten keinen 5G-Zugang und auch weniger enthaltenes Datenvolumen. Allerdings auch nie weniger als 10 GB. Dafür sind die reinen Preispunkte mit teilweise nur 25 Euro pro Monat ein gutes Stück günstiger. Die Angebote findest du, wenn du auf dieser Seite ein Stück herunterscrollst und den Tarif deiner Wahl auswählst.