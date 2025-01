Statt 1.000-Euro-iPhone: Das zweitbeliebteste Handy bei Amazon kostet nur 315 Euro

Seit einiger Zeit ist Amazon recht transparent, was zumindest qualitative Verkaufs-Rankings angeht. In Skalen und mit Hinweisen versieht der Online-Händler, welche Produkte besonders gefragt sind. Jetzt gibt’s Bewegung bei den Smartphone-Bestsellern und die offenbart: Ein recht preiswertes und keinesfalls unbekanntes Smartphone führt die Liste der gefragtesten Handys an. Und das nicht nur bei uns im inside digital Leser-Ranking. Auch die Amazon-Kundschaft schwört offenbar auf dieses Modell. Dort liegt es auf Rang zwei hinter dem iPhone 16 Pro, das jedoch fast 1.100 Euro kostet. Weniger als ein Drittel kostet die Nummer Zwei. Bis vor wenigen Tagen hatte das Handy sogar den Spitzenplatz inne.

Perfekte Mischung aus Anspruch und Wirklichkeit

Im Android-Spektrum sind es nämlich vor allem die Modelle von Samsung, die eine sichere Bank sind. Nicht zuletzt, weil sie neben dem verlässlichen technischen Set-up auch langen Update-Support mit sich bringen. Bei uns im Leser-Ranking ist insbesondere eine Modell-Reihe stets weit oben zu finden. Und auch die Amazon-Bestseller-Liste wird von diesem Modell angeführt.

Das Gerät verbindet einen möglichst hohen technischen Anspruch mit dem Pragmatismus eines möglichst leistbaren Preises. Das Samsung Galaxy A55 bildet die Speerspitze der A-Serie, die unterhalb der teuren S-Klassen-Modelle mit dem S24 angesiedelt ist.

Viele möchten zudem nicht alle zwei Jahre direkt wieder wechseln. Der Trend geht dahin, vor allem ohne Vertrag gekaufte Smartphones deutlich länger zu benutzen. Samsung ist für seine lange Update-Garantie bekannt und erreicht dank konservativer Akku-Lade-Geschwindigkeit einen geringeren Verschleiß.

Amazon mit neuem Schnäppchen zum Samsung A55

Wem das reicht, für den hat Amazon jetzt das passgenaue Angebot parat. Zum Preis von 314,99 Euro verkauft der Online-Gigant das Samsung Galaxy A55. Die knapp 315 Euro sind aktueller Bestpreis! Dazu kommt das zwischen Samsung und Amazon ausgehandelte Exklusiv-Sahnehäubchen – es gibt zweieinhalb statt sonst nur zwei Jahren Garantie.

Historisch war es schonmal günstiger, dennoch bekommt der aktuelle Amazon-Deal von uns das Prädikat: Empfehlung, um den Neujahrsvorsatz „günstiges neues Handy kaufen“ schnell abzuhaken. Wer es nicht eilig hat, bekommt in den kommenden Monaten aber sicher nochmal die Gelegenheit zu ähnlichen oder sogar besseren Preisen.

→ Auch interessant: Dieser Koffer hat bei Amazon kaum Retouren – und ein überraschendes Feature

Mehr zum Galaxy A55 findest du im ausführlichen Testbericht und hier im schnellen Datenblatt-Überblick:

Samsung Galaxy A55 5G (8/256 GB) Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Samsung Exynos 1480 Arbeitsspeicher 8 GB Farbe Gelb

Schwarz

Silber

Violett Marktstart März 2024 Gewicht 213 g

Übrigens: Wenn du an Samsung interessiert bist und auch die höchste Regalstufe in Betracht ziehst: Brandneu wurde das Galaxy S25 vorgestellt. Hier bekommst du alle Infos zu den neuen Handys. Die kosten aber auch mal mindestens das dreifache des hier behandelten Galaxy A55.