Smart und effizient heizen: tado°-Heizkörperthermostate im Sale

Wenn die Temperaturen draußen fallen, freut man sich umso mehr auf ein gemütlich beheiztes Zuhause. Die smarten Heizkörper-Thermostate von tado° vereinfachen das Heizen nicht nur, sondern machen es auch wesentlich effizienter. Hiermit lassen sich bis zu 31 Prozent der Heizkosten sparen – und auch die Umwelt freut sich dabei. Warum ist das so? Für die Heizkörper-Thermostate lassen sich zum Beispiel Zeitpläne erstellen, wodurch nicht unnötig geheizt wird. So kannst du beispielsweise eine Nachtabschaltung einstellen und sparst dadurch nachts Energie ein. Ohne smarte Thermostate müsstest du dafür jeden Abend alle Heizkörper manuell herunter- und morgens wieder hochregeln.

Gleichzeitig kannst du die Zeitpläne und Routinen auch so einstellen, dass sie morgens vor dem Aufstehen bereits die Wohnung aufheizen. So kannst du dich direkt in einem warmen Badezimmer für den Tag vorbereiten oder im vorgewärmten Home-Office starten.

Heizkörper-Thermostate von tado°: Komfortabel steuern und montieren

Außerdem lassen sich die smarten Heizkörper-Thermostate von tado° alle per App oder über die meistgenutzten Sprachassistenten – Google, Alexa, Siri – steuern. Das macht die Bedienung besonders komfortabel. Alternativ kannst du die Thermostate allerdings auch per Hand direkt am Gerät steuern. Die smarten Geräte lassen sich leicht installieren und an so gut wie jedem Heizkörper anbringen. Da sie sich rückstandslos entfernen lassen, sind sie auch problemlos in Mietwohnungen einsetzbar. Die genormten Thermostate sind leicht zu montieren – hier brauchst du keine Installateur-Ausbildung.

Starter-Kit mit drei tado° Heizkörper-Thermostaten für 169 Euro

Im Angebot bekommst du bei tink derzeit das smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit drei Thermostaten und Bridge von tado° für 169 Euro statt knapp 300 Euro. Hiermit kannst du bis zu drei Räume mit einem smarten Thermostat ausstatten. Die im Set enthaltene Bridge schließt du an den Router an. Dadurch verbindet sich das smarte Thermostat mit dem WLAN – und mehrere Thermostate in einer Wohnung untereinander.

Fünf Heizkörper-Thermostate im Bundle mit Funk-Temperatursensor

Als weiteres Bundle bekommst du aktuell das smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ von tado° mit fünf Thermostaten, einer Bridge und einem Funk-Temperatursensor. Damit machst du die Heizung von bis zu fünf Räumen smart. Der mitgelieferte Funk-Temperatursensor hat den folgenden Vorteil: Im Gegensatz zu den im Thermostat verbauten Thermometer kann der Funk-Sensor an einer anderen Stelle im Raum die Temperatur messen. Dadurch wird die Messung genauer und der Raum heizt sich optimaler auf. Für dieses Bundle zahlst du momentan knapp 340 Euro statt regulär fast 525 Euro.

tado° Heizkörper-Thermostat im Set mit Google Nest Hub

Bei dem dritten Bundle-Angebot von tado° bekommst du ein smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ im Set mit einem Google Nest Hub (2. Generation) und einer Bridge reduziert für 139 statt fast 240 Euro. Gibst du bei tink den Gutscheincode „OkayGoogle“ ein, erhältst du nur noch bis zum 31. Oktober zusätzlich 10 Euro Rabatt. Das Google Nest Hub lässt sich gut mit den Thermostaten kombinieren. Denn: Hierüber hast du eine gute Übersicht über deine Heizung und kannst sie steuern – per Touch oder Sprachsteuerung.

Vielleicht auch interessant für dich: Google Nest Produkte für dein smartes Zuhause. Hier gibt’s mit dem Gutscheincode „OkayGoogle“ ebenfalls 10 Euro Rabatt auf zahlreiche Bundles.

Und hier geht’s direkt zur Vergleichsplattform für Smart Home Geräte bei tink.