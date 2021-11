Smart-Home-Schnäppchen bei tink: Bis zu 70 Prozent Rabatt auf Hue, Sonos und mehr

Bei tink sind die Angebote in der „Black Friday Week“ in die vier Bereiche Entertainment, Heizung, Sicherheit und Licht eingeordnet. Insgesamt gibt es in jedem Bereich zahlreiche Sonderangebote. Wir schauen in jedem Bereich nach den Top-Deals und zeigen, wie viel du sparen kannst. Wie bei tink üblich werden viele Angebote erst zu solchen, indem Kombi-Pakete aus zusammenpassenden Sets und Produkten geschnürt werden.

Heizen: Drei FritzDect-Thermostate fast 50 Euro billiger

In Sachen smarter Heizungssteuerung sind bei tink Sets und Pakete von den üblichen verdächtigen Herstellern im Angebot. Interessenten und Besitzer von Systemen wie dem von tado, Eve, Bosch Smart Home, Homematic IP, Netatmo und mehr können sich hier also austoben und finden Starter- sowie Erweiterungs-Sets.

Top-Angebot für alle FritzBox-Besitzer ist das Heizkörper-Thermostat FritzDect, das im 3er-Pack für 129,95 Euro zu haben ist. Das sind 47,05 Euro weniger als der Normalpreis und für Nutzer der AVM-Heimvernetzung ein idealer Start ins smarte Heizen. Der Vorteil: Die FritzBox dient hier als Schaltzentrale und so ist die Anschaffung eines zentralen, häufig Bridge genannten, Geräts nicht notwendig.

Entertainment: Sonos-Heimkino-Sets und Edel-Kopfhörer von Bang & Olufsen

Für bombastischen Sound im Wohnzimmer hat tink in der Black Friday Woche einige Sets von Sonos in die Angebote aufgenommen. Mit dabei ist das absolute Soundbar-Flaggschiff, die Sonos Arc, aber auch die günstigere Sonos Beam (Gen 2). Letztere ist im 800-Euro-Set günstiger. Rund 100 Euro Rabatt gibt es auf das Paket aus Sonos Beam Gen 2 und zwei dazu kombinierbaren Sonos One SL. Gesamtpreis: 799,95 Euro.

Das ultimative Heimkino-Set mit der Sonos Arc ist ein gutes Stück teurer. Je nach Anspruch kann sich die Investition jedoch lohnen. Der Setpreis für die Arc 5.1, zwei Sonos One (Gen 2) Smart Speaker und dem Subwoofer Sonos Sub (Gen 3) beträgt stolze 1.929,95 Euro. Im Vergleich zu den Einzelpreisen stecken hier immerhin mehr als 375 Euro Rabatt drin. Wo die Unterschiede zwischen Sonos Arc und Beam liegen, verraten wir hier.

Ebenfalls ein interessantes Premium-Bundle schnürt tink um die 500-Euro-Kopfhörer Bang & Olufsen Beoplay H9. Die Kopfhörer werden auf 329,95 Euro reduziert. Außerdem mit dabei: Das Google Nest Hub für die Smart-Home-Steuerung zu Hause.

Die Sonos Arc bringt einiges an Audio-Power mit sich.

Licht: Philips Hue, Ledvance und Innr reduziert

Den klassischen Einstieg in ein smartes Zuhause gestaltest du über die Beleuchtung. Bekanntester Anbieter ist hier Philips Hue. Aber auch andere Hersteller sind hier mittlerweile selbstbewusst aufgetreten und auch in den aktuellen tink-Angeboten vertreten.

Möchtest du direkt zahlreiche Lampen umrüsten und hast zu Hause vorrangig den Leuchtmittel-Typ GU10 (Dreh-Steck-System) in Benutzung, lohnt sich das Innr Smart Spot-Set mit 12 Lampen des Steck-Typs, die du smart verwalten und bunt leuchten lassen kannst. Gesamtpreis: 229,95 Euro dank rund 130 Euro Rabatt. Auch ein 6er-Pack mit E27-Leuchten (Drehgewinde) ist reduziert. Das bekommst du bereits für unter 100 Euro.

Auch Philips Hue selbst ist im Angebot. Hier gibt es den 6er-Pack E27-Leuchten der Serie „White & Color Ambiance“ zum Gesamtpreis von 209,95 Euro. Sind die bunten Leuchten für dich nur Spielerei, kannst du beim Griff zu den weißen Lampen noch mehr sparen. Sie kosten zusammen 54,95 Euro.

Sicherheit: Rollladensteuerung von Bosch 250 Euro günstiger

Das leidige Thema Sicherheit wird ungern mitgedacht, lässt sich im Smart-Home-Bereich aber simpel einbinden. Den Start macht klassischer Einbruchschutz durch Kameras, Schlösser und Bewegungsmelder. Aber auch Wetterüberwachung mittels Netatmo-Stationen oder weiteren Sensoren dienen dem Sicherheitsaspekt.

Im Angebot ist etwa die Rollladensteuerung von Bosch Smart Home. Bei tink gibt es das Set aus Bosch Smart Home Controller und acht Unterputz-Aktoren zur smarten und zentralisierten Rollladensteuerung zum Gesamtpreis von 409,95 Euro. Das sind bereits 250 Euro weniger als der Normalpreis. Dank kombinierter Aktion kannst du mit dem Code BOSCH20 beim Bestellvorgang weitere 20 Euro sparen.