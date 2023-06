Shooter-Highlights zum Bestpreis: Diese PS5-Games gibt’s im Netz aktuell nicht billiger

Bist du auf der Suche nach actionreichen Spielen für deine PlayStation 5? Dann gibt’s bei MediaMarkt mit den Days of Play von Sony die perfekte Aktion für dich! Hier kommst du bis zum 12. Juni nämlich insbesondere günstig an tolle PS5-Games wie „The Last Of Us: Part 1“ oder „Returnal“. Bei beiden handelt es sich um hervorragende Third-Person-Shooter, die in Sachen Story und Gameplay neue Maßstäbe setzen konnten. Bei MediaMarkt bekommst du die beiden PS5-Games momentan zum besten Preis im Netz.

The Last Of Us Part 1 – Das Remake zum Erfolgshit

Bevor „The Last Of Us“ zur Hype-Serie von HBO wurde, kämpften sich Gamer bereits 2013 auf der PS3 mit Joel und Ellie durch die Zombie-Horden. Wer das preisgekrönte Spiel von „Naughty Dog“ damals verpasst hat, bekommt mit „The Last Of Us Part I“ die perfekte Möglichkeit zum Nachholen. Mit dem Remake wird das Spiel nämlich auf die aktuelle Konsolengeneration gebracht – inklusive Grafik- und Gameplay-Optimierungen. Optisch kann sich das Game dadurch wortwörtlich sehen lassen. Vor allem die immersivere Beleuchtung hebt die Atmosphäre auf ein ganz neues Level. Besonders cool ist zudem die Unterstützung des DualSense-Controllers samt adaptiven Triggern. Besser als in diesem Remake kannst du die postapokalyptische Geschichte also wirklich nicht erleben. Dabei ist übrigens auch der „Left Behind“-DLC, in dem mehr auf Ellies Vergangenheit eingegangen wird, inklusive.

Im Rahmen der Days of Play kommst du bei MediaMarkt bereits für 49,99 Euro an das PS5-Spiel. Dieser Preis wird im Netz aktuell nicht geschlagen und auch im PSN-Store kommst du momentan nicht günstiger an „The Last Of Us Part I“. Da es sich hierbei um einen USK 18 Titel handelt, kostet der Versand mit Ausweiskontrolle 4,99 Euro.

→ „The Last Of Us Part I“ für 49,99 Euro

Täglich grüßt das Alien? Sci-Fi-Shooter mit Zeitschleifen-Story

Wer hingegen eher auf der Suche nach einem PS5-Spiel mit rasantem Gameplay ist, sollte sich „Returnal“ für 29,99 Euro (plus 2,99 Euro Versandkosten) ansehen. Der Überraschungs-Hit von „Housemarque“ kommt dabei mit einem coolen Story-Kniff: Frei nach „Und täglich grüßt das Murmeltier“ hängt die Protagonistin Selene nämlich in einer Zeitschleife fest, hat es hier jedoch mit mystischen Aliens zu tun. Viel mehr möchten wir zur Story auch gar nicht verraten, die zählt nämlich definitiv zu den Highlights. Das flotte Shooter-Gameplay mit seinen Rogue-like-Mechaniken sorgt gleichzeitig für ganz viel Adrenalin. Rogue-like bedeutet, dass jedes Ableben hier harte Konsequenzen hat und gleich deinen ganzen Run beendet. Durch clevere Abkürzungen und Alien-Hilfsmittel dringst du dennoch immer tiefer in die düstere Welt hinein – bis hin zum epischen Finale.

„Returnal“ gehört auf jeden Fall in das Spieleregal aller PlayStation 5 Besitzer und ist bei MediaMarkt aktuell im Angebot für nur 29,99 Euro (plus 2,99 Euro Versandkosten) erhältlich. Auch dieser Preis wird aktuell weder von anderen Anbietern, noch im PSN-Store geschlagen. Generell gibt es bei den Days of Play viele coole Angebote rund um die Sony-Konsolen zu entdecken. Dazu zählt neben den PS5-Games übrigens auch starkes Zubehör wie das Pulse 3D-Headset. Einen Überblick über die spannendsten Deals gibt es in diesem Artikel.

→ „Returnal“ für 29,99 Euro