Sony-Deals bei MediaMarkt: PlayStation-Games, 3D-Headset & mehr im Angebot Cedric Litzki 3 Minuten

Alle PlayStation-Gamer aufgepasst: Bei MediaMarkt gibt es bis zum 12. Juni tolle Angebote rund um die beliebten Sony-Konsolen. So kommst du nicht nur günstig an zahlreiche Games, sondern auch an Zubehör wie das Pulse 3D Gaming-Headset.