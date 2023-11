Schnell zuschlagen: Dieser Tarif-Kracher mit 25 GB für 12 Euro gilt nur kurze Zeit

Du hast bereits ein starkes Smartphone, sucht jedoch einen preiswerten Tarif-Deal? Dann haben wir hier die perfekte Lösung für dich! Nur für kurze Zeit kannst du dir einen 25 GB Tarif samt Allnet-Flat für lediglich 11,99 Euro im Monat sichern. Dank weiterer Vorteile, wie dem gestrichenen Anschlusspreis und kostenlosem EU-Roaming, handelt es sich hierbei um ein Top-Angebot. Wir stellen dir den Tarif-Kracher in diesem Artikel genauer vor.

Für nur 11,99 Euro: 25 GB, Allnet-Flat und Co.

Am 11. November ist Singles Day – doch nicht nur Alleinstehende haben Grund zur Freude. Zahlreiche Online-Händler und Netzbetreiber nutzen den Tag nämlich für einige coole Angebote. Dabei sticht dieser Tarif-Deal von Blau besonders hervor: Für lediglich 11,99 Euro im Monat bekommst du hierbei satte 25 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s im O 2 -Netz. Eine gute Geschwindigkeit für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streamen.

Neben dem ordentlichen Datenvolumen profitierst du bei dem Tarif noch von einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Du kannst also so viel telefonieren und SMS schreiben, wie du magst – ohne extra Kosten. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif auch kostenlos im EU-Ausland.

Besonders cool: Der Anschlusspreis wird bei dem Angebot komplett gestrichen. Du zahlst neben den geringen monatlichen Grundkosten in Höhe von 11,99 Euro also keinen Cent extra! Zudem ist die Rufnummernmitnahme problemlos möglich. Über das Online-Kundenkonto von Blau hast du den nützlichen Schritt nach Vertragsabschluss im Nu erledigt. Du bindest dich bei dem Vertrag übrigens 24 Monate, anschließend kannst du jederzeit monatlich kündigen.

Insgesamt kann sich das Angebot also absolut sehen lassen. Der Tarif mit 25 GB Datenvolumen, der Allnet-Flat und EU-Roaming liefert dir alles, was du für den Alltag benötigst. Gleichzeitig stimmt auch der Preis: monatlich 11,99 Euro sind ein toller Deal – insbesondere, da du dir ebenfalls die Anschlusskosten komplett sparst. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis Montag, 13. November. Schnell sein lohnt sich also.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

25 GB LTE-Datenvolumen im O 2 -Netz (50 MBit/s)

-Netz (50 MBit/s) Allnet-Flat & EU-Roaming

Kein Anschlusspreis

Rufnummernmitnahme möglich

Mindestvertragslaufzeit 24 Monate

Jetzt nur 11,99 im Monat (endet 13.11.2023)