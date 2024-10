Schnell & sicher laden: Hochwertiger 45W Charger für unter 20 Euro

Ärgerst du dich auch immer wieder darüber, dass dein Handy viel zu lange zum Laden braucht? Dann hast du wahrscheinlich das falsche Ladegerät! Wer schnell und vor allem auch sicher laden möchte, sollte sich deshalb mal den PicoGo 45W Charger genauer ansehen. Wie der Name schon andeutet, lädst du mit diesem Netzteil dein iPhone, Android-Handy oder auch andere Geräte ruckzuck mit bis zu 45W wieder auf. Was das Ladegerät – welches dank eines anklickbaren Coupons aktuell übrigens für unter 20 Euro im Angebot erhältlich ist – dabei besonders macht, erfährst du in diesem Artikel.

Vom iPhone 16 bis zum Steam Deck – Hiermit lädst du (fast) alles

Das Baseus PicoGo 45W Ladegerät ist über den verbauten USB-C-Slot mit unzähligen Geräten kompatibel: Egal, ob du dein neues iPhone 16, dein Samsung-Handy und -Tablet oder sogar dein Steam Deck und Notebook mit Strom versorgen möchtest. Dank der maximalen Ausgangsleistung von 45W lädt der Charger zudem auch echt schnell: Laut dem Hersteller ist etwa ein iPhone 16 Pro Max in nur 30 Minuten wieder bei bis zu 56 Prozent.

Damit du den Charger ebenfalls problemlos auf Reisen mitnehmen kannst, setzt Baseus außerdem auf ein möglichst kompaktes Ladegerät. Das Netzteil misst ca. 30 x 30 x 37,5 mm, wiegt rund 80 Gramm und passt damit sogar in die Hosentasche.

Passend dazu: Mit diesen 5 Tipps lädst du dein Handy deutlich schneller auf

Nicht nur schnell, auch sicher

Kompakt und leistungsstark ist das Ladegerät also auf jeden Fall. Gleichzeitig ist dem Hersteller aber auch die Sicherheit besonders wichtig. Deshalb schlummert im Inneren des Chargers ein sogenannter „PI Power Chip“ – hergestellt von Apple (!) – welcher über diverse Schutzmechanismen gegen eine Überhitzung und Überladung verfügt. Und auch noch weitere Technologien sorgen dafür, dass ein Überhitzen des Netzteils verhindert wird.

Das klingt doch alles ziemlich gut, oder? Damit bleibt nur noch eine Frage offen: Was kostet der Spaß? Normalerweise hat Baseus seinem PicoGo 45W Charger eine UVP von 25,99 Euro verpasst. Derzeit profitierst du aber bei Amazon von immerhin 30 Prozent Rabatt über einen anklickbaren Coupon, wodurch schlussendlich lediglich 18,19 Euro auf der Rechnung stehen. Zu kaufen gibt’s das Ladegerät nicht nur bei Amazon, sondern auch auf der offiziellen Herstellerwebseite.