Samsung Galaxy Watch4: Top-Smartwatch jetzt zu Top-Preisen abstauben

Dieser Deal hat es in sich. Bei Amazon sind aktuell die Samsung Galaxy Watch 4 und die Samsung Galaxy Watch 4 Classic zum Sonderpreis erhältlich. Und Sonderpreis meint in diesem Fall Bestpreis. In keinem anderen Onlineshop ist die aktuelle Smartwatch-Generation von Samsung günstiger zu haben als bei Amazon. Zumindest in den meisten Fällen. Denn bei der Vielzahl an verfügbaren Varianten gibt es auch Ausreißer nach oben. Wir zeigen dir, wie viel du im Detail sparen kannst.

Mit oder ohne LTE, das ist die entscheidende Frage

Sowohl die Galaxy Watch 4 als auch die etwas größere Classic-Variante der Smartwatch ist in zwei Versionen zu haben. Einerseits in einer klassischen Bluetooth-Ausführung mit integriertem WLAN, aber wahlweise auch mit integriertem LTE-Chip. Die LTE-Varianten haben den Vorteil, dass du unterwegs auch ohne gekoppeltes Handy Musik streamen kannst. Und selbstverständlich kannst du mit den LTE-fähigen Uhren auch losgelöst von einem Smartphone telefonieren. Vorausgesetzt, du setzt eine SIM-Karte nebst passendem Tarif in die Uhren ein.

Das Classic-Modell der aktuellen Samsung-Smartwatch musste sich auch schon im Testparcours von inside digital beweisen. Punkten konnte sie unter anderem mit einer flüssigen, ruckelfreien Performance auf Basis von WearOS von Google, einem großartigen AMOLED-Display und der intuitiven Bedienung über die drehbare Lünette. Positiv hervorzuheben ist auch, dass es mit der Uhr möglich ist, ein EKG zu erstellen und den Blutdruck zu messen. Nachteil: Die Samsung Galaxy Watch 4 ist nicht mit iPhones kompatibel und auch hinsichtlich der Akkulaufzeit gibt es verglichen mit anderen Smartwatch-Modellen noch viel Luft nach oben.

Was kostet die Samsung Galaxy Watch 4?

Trotzdem ist Samsungs aktuelles Smartwatch-Flaggschiff vorwiegend für Nutzer von Smartphones des koreanischen Herstellers eine fast schon ideale Ergänzung. Und wenn es die Smartwatch dann auch noch zum Top-Preis zu kaufen gibt, fällt dem einen oder anderen Interessenten die Entscheidung vielleicht leichter. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir, wie viel Geld du aktuell bei Amazon sparen kannst, wenn du dort die aktuelle Samsung-Smartwatch in einer der verfügbaren Ausführungen bestellst.

unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) aktueller Preis bei Amazon Aktuell günstigster Wettbewerber lt. Preisvergleich bei guenstiger.de Ersparnis Samsung Galaxy Watch 4 (40 Millimeter) 269,00 Euro 226,16 Euro (schwarz)

239,00 Euro (silber) 218,00 Euro keine Samsung Galaxy Watch 4 (44 Millimeter) 299,00 Euro 209,00 Euro 228,95 Euro 19,95 Euro Samsung Galaxy Watch 4 LTE (40 Millimeter) 319,00 Euro 262,50 Euro (schwarz) 275,98 Euro 13,48 Euro Samsung Galaxy Watch 4 LTE (44 Millimeter) 349,00 Euro 249,00 Euro 298,99 Euro 49,99 Euro Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 Millimeter) 369,00 Euro 264,00 Euro (schwarz)

299,00 Euro (silber) 275,00 Euro 11,00 Euro Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46 Millimeter) 399,00 Euro 295,00 Euro (silber) 302,00 Euro 7,00 Euro Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE (42 Millimeter) 419,00 Euro 294,00 Euro (schwarz) 319,99 Euro 25,99 Euro Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE (46 Millimeter) 449,00 Euro 369,99 Euro (schwarz)

399,99 Euro (silber) 349,00 Euro keine

Abhängig vom gewählten Modell und Farbe sind bei den Samsung Galaxy Watch4 Sonderpreisen bei Amazon Ersparnisse von bis zu 49,99 Euro möglich. Doch Vorsicht: Zwei Modelle, die Bluetooth-Version der Galaxy Watch 4 mit 40 mm großem Gehäuse und das große LTE-Modell der Galaxy Watch 4 Classic, sind bei anderen Onlineshops laut eines aktuellen Preisvergleichs bei unserem Partner guenstiger.de noch immer preiswerter als bei Amazon. Das zeigt einmal mehr: Ein Preisvergleich kann sich immer lohnen; mag das Angebot auch noch so verlockend günstig sein.

